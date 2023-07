Prva v vodo Katja Fain in Peter John Stevens

Na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športih se bo ponoči začel bazenski del plavalnega tekmovanja. Prva iz slovenskega tabora bosta v nedeljskih ranih jutranjih urah po srednjeevropskem času nastopila Mariborčanka Katja Fain na 400 m prosto in Triglavan Peter John Stevens na 200 m prsno.

Peter John Stevens bo na prvenstvu nastopil še v svoji paradni disciplini na 50 m prsno v torek.

Katjo Fain pa čaka še tekma na 200 m prosto, ki bo prav tako na sporedu v torek. V isti disciplini bo nastopila tudi Ravenčanka Janja Šegel, ki bo v četrtek tekmovala še na 100 m prosto in v petek na 200 m hrbtno.

Na prvenstvu bosta nastopili še dve Slovenki. Ljubljančanko Taro Vovk v ponedeljek čaka tekma na 100 m prsno in nato prihodnjo soboto na 50 m prsno, Neža Klančar iz Olimpije pa bo prvič nastopila v petek na 50 m delfin in v soboto na 50 m prosto.

Slovenska reprezentanca je sestavljena po kriterijih, ki naj bi plavalcem omogočili boj vsaj za 16. mesto, a sta Katja Fain in Peter John Stevens pred odhodom na Japonsko napovedala, da forma ni stoodstotna in da je tekma v Fukuoki ena od postaj do SP prihodnje leto v Dohi, kjer se bo razdelila tudi večina olimpijskih vozovnic za Pariz.

Najbližje polfinalu med ostalimi je Janja Šegel, ki je na treningih izjemno hitra, enako velja za Nežo Klančar, ki pa bo za popoldanski nastop bržkone morala plavati dosežke okrog državnega rekorda, kar pa ji je letos v Zagrebu že uspelo.

»Priprave so potekale dobro. Izrabili smo vse možnosti, treningi pa kažejo dobro pripravljenost in forma se stopnjuje. Že v torek si želim plavati izid, ki bo zadoščal za polfinale, potem pa bomo videli, kakšne bodo možnosti. Vsekakor bom skušala še enkrat doseči najboljši rezultat,« pred tekmami pravi 22-letna Janja Šegel.

Ob kančku sreče je morda prav tekmovalka ravenskega Fužinarja tista, ki Sloveniji lahko priplava prvi finale po letu 2015, ko je to uspelo njenemu klubskemu sotekmovalcu Damirju Dugonjiću.

Največja neznanka je Tara Vovk, ki študira in trenira v ZDA in se je ekipi pridružila neposredno po treningih v Miamiju na Floridi.