Prvi dan po napovedih, bo tako tudi s Slovenijo v sredo?

Presenečenja prvi dan četrtfinalnega sporeda na EP v odbojki ni bilo: Poljaki so s 3:0 ugnali Nemčijo, Francija, prav tako brez težav, pa s 3:0 Romunijo.

Poljska, ki brani naslov, je proti Nemčiji, ki je na EP doslej osvojila srebro 2017, imela v prvem nizu precej dela. Čeprav je večji del vodila, so se Nemci ob koncu povsem približali, kljub vsemu pa so favoriti izkoristili prvo zaključno žogo za 25:23. V drugem nizu so Poljaki, olimpijski podprvaki, prevladovali od začetka do konca in brez težav slavili s 25:17. Tretji niz so bolje odprli Nemci, ki so dvakrat vodili tudi za štiri točke, toda to ni zadostovalo.

Francoski selektor Andrea Giani je nekoč vodil Slovenijo.

Francozi, dvakratni olimpijski prvaki, leta 2015 pa edinkrat doslej evropski prvaki, so pred tem v prvem četrtfinalu proti Romuniji v prvem nizu odločilno razliko naredili po izidu 13:13, ko so nanizali pet zaporednih točk, do konca pa prednost še oplemenitili in niz dobili na 16. V drugem nizu so se izbranci Andree Gianija, nekoč tudi slovenskega selektorja, odlepili še nekoliko prej, po 6:6, Romunom se je uspelo nazadnje približati pri 16:18, v končnici pa so bili spet zanesljivi Francozi ter zmagali s 25:19. V tretjem nizu so se Romuni, zlati na EP davnega 1963, sicer pa sedmi na prejšnjem EP, še najbolj upirali, Francija pa je dobila niz spet na 19. Francozi se bodo v petkovem polfinalu merili z zmagovalcem sredinega obračuna med Italijo in Finsko, Poljaki pa bodo igrali z našimi reprezentanti, če bodo ti seveda v sredo odpravili Belgijce.