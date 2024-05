Prvi igralec golfa iz zapora do drugega kroga prvenstva PGA

Aktualni olimpijski prvak Xander Schauffele je ohranil vodstvo tudi po drugem krogu drugega letošnjega majorja v golfu, 106. prvenstva PGA, ki bo do nedelje potekalo na igrišču Valhalla v Louisvillu. Tiger Woods, Jon Rahm in Matt Fitzpatrick pa so bili med igralci, ki so zgrešili uvrstitev v drugi del turnirja.

Tridesetletni Schauffele iz San Diega se je že po uvodnem dnevu vpisal v zgodovino kot prvi, ki je rundo končal z zgolj 62 udarci, devetimi pod parom igrišča. Drugi dan je končal z 68 udarci tremi pod parom igrišča (71). Skupno po uvodnih rundah vodi s 130 udarci 12 pod parom. »Igral sem kar dobro,« je dejal Schauffele. »Zadovoljen sem s svojim položajem.«

Prva zgodba turnirja pa je povezana s prvim igralcem sveta v golfu na svetu. Scottiea Schefflerja je ameriška policija v petek pred začetkom drugega dne turnirja aretirala in vklenila, ko je domnevno poskušal obiti policijsko kontrolo na poti do igrišča Valhalla v Louisvillu.

Schefflerja so po aretaciji le izpustili iz pripora, tako da je lahko zaigral. V drugi rundi je odigral 66 udarcev pet pod parom in ohranil žive možnosti v lovu na naslov na prvenstvu PGA, ki je bilo prekinjeno v temi. Za vodilnim Schauffelejem na četrtem mestu zaostaja tri udarce (133).

Scheffler si četrto mesto s 133 udarci za 36 lukenj deli skupaj z Američani Brysonom DeChambeaujem, Markom Hubbardom in Belgijcem Thomasom Detryjem. Scheffler je dve uri pred začetkom igre premagal šok, ko je odsedel nekaj časa v zaporu.

»Bil sem precej razburjen,« je dejal Scheffler. »V tem trenutku je pomembno zgolj to, da sem se obdržal na turnirju po tem precej kaotičnem dnevu. Zdaj se želim zgolj dobro spočiti in okrevati po šoku ter se pripraviti na napor, ki me čaka v naslednjih dveh dneh.«

Fotografija Scottieja Schefflerja v zaporu. Foto Reuters

Scheffler naj bi, ko je želel priti do igrišča, zavrnil zahtevo varuha reda, da se ustavi. V videoposnetku, ki ga je na objavil poročevalec ESPN Jeff Darlington, je Schefflerja videti vklenjenega, nato so ga posedli v zadnji del policijskega avtomobila.

Začetek drugega kroga drugega letošnjega majorja v golfu, 106. prvenstva PGA, so prestavili za 80 minut zaradi nesreče, ki se je zgodila v bližini proge in v kateri je pešca do smrti povozil avtobus. Scheffler v tej nesreči s smrtnim izidom ni bil udeležen.

Prvi igralec sveta se sooča z obtožbami zaradi napada druge stopnje na policista, nepremišljene vožnje in neupoštevanja prometne signalizacije oziroma navodil policista, ki je usmerjal promet. »Nikoli nisem nameraval zanemariti nobenega od navodil,« je dejal Scheffler v izjavi.

Scheffler je zapeljal čez robnik in poskušal obiti zastoj, ki ga je povzročila prometna nesreča. Iz policije so sporočili, da je Scheffler z avtom tako močno vlekel policista, da so morali pripadnika policije hospitalizirati. »Ne morem komentirati nobenih podrobnosti,« je dejal Scheffler. »Toda prepričan sem, da se bo moj primer lahko rešil. Šlo je le za velik nesporazum.«

Sloviti Tiger Woods, 15-kratni zmagovalec največjih turnirjev v golfu major, se ni uvrstil v odločilni del turnirja ter je ostal pod rezom. Po drugem dnevu je padel na 134. mesto s 149 udarci. »Moram več igrati,« je dejal Woods. »Na žalost nisem igral prav veliko turnirjev.«