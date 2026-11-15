Kje igrajo najboljši teniški igralci na svetu?

Nemški teniški zvezdnik Alexander Zverev je uspešno začel nastope na zaključnem turnirju najboljše osmerice v Torinu. Prvi igralec sveta je v uvodnem dvoboju skupine Johna McEnroe premagal mladega Španca Rafaela Jodarja s 6:4 in 6:4, po zmagi pa poudaril, da ima v svoji igri še precej rezerv.

»Začeti turnir z zmago s 6:4 in 6:4 je vedno zelo prijetno. Še vedno menim, da moram marsikaj izboljšati, saj to ni bil popoln dvoboj. Toda z začetkom sem zelo zadovoljen,« je ocenil 29-letni Nemec, ki je za zmago potreboval uro in 27 minut. Pri tem se je lahko zanesel predvsem na odličen začetni udarec, saj je dosegel deset asov in tekmecu ni dovolil odvzema servisa.

»Tukaj igrajo najboljši na svetu«

Zverev je letos osvojil prva dva naslova za grand slam in se prvič povzpel na vrh svetovne lestvice. V Torinu lovi že tretjo lovoriko, potem ko je na zaključnem turnirju slavil v letih 2018 in 2021.

Alexander Zverev v akciji FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

»Za menoj je zelo dobro leto. Dosegel sem veliko stvari, ki sem si jih želel, toda nastopa na tem turnirju nikoli ne smeš jemati za samoumevnega. Tukaj igrajo najboljši teniški igralci na svetu. Zame je to že deveti nastop, vendar je vsakič nekaj posebnega,« je dodal Zverev.

Njegov naslednji tekmec bo Francoz Arthur Fils, v skupini pa nastopa še Američan Ben Shelton. V polfinale se bosta uvrstila najboljša dva igralca iz vsake skupine.