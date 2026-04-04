Prvi igralec sveta previsoka ovira za Darka Jorgića

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu svetovnega pokala v Macau izgubil s Kitajcem Chuqinom Wangom, prvim igralcem svetovne lestvice. Aktualni olimpijski zmagovalec in svetovni prvak je šestnajstega igralca lestvice ugnal šele po ogorčenem boju in tesnem obračunu s 4:3 (4, -9, - 7, -9, 10, 6, 8).

Jorgić je bil le dve točki oddaljen od velike zmage, ko je imel pri vodstvu s 3:1 v nizih prednost z 10:8, a se je Wang rešil in nato dobil tri nize zaporedoma za slavje po uri in treh minutah in pol.

Petindvajsetletni Kitajec, ki je predlani v Parizu prišel do dveh zlatih olimpijskih medalj, prvi je bil tudi v mešanih dvojicah, je pred tem z Jorgićem dobil vseh šest medsebojnih dvobojev. Lani je v Dohi osvojil prvi posamični naslov na SP, dve leti pred tem je bil srebrn. Na SP je v mešanih in ekipnih igrah osvojil skupaj devet zlatih odličij.

Levoroki kitajski igralec je hitro dobil vodni niz in v drugem po desetih minutah tekme povedel s 5:1. Nič ni kazalo, da se bo potem zelo boril za zmago. Hrastničan je najprej znižal na 4:6 in izenačil na 7:7 ter povedel z 10:9. Po 16 minutah tekme je izenačil v nizih na 1:1.

Darko Jorgić je imel v začetku sezone nekaj težav. FOTO: Manfred Schillings/worldtabletennis.com

Sedemindvajsetletni slovenski reprezentant je po izenačenem začetku tretjega niza povedel s 3:2 in 5:3, 7:6 in 10:7. Nato je dobil prvo žogico za vodstvo v nizih v 23. minuti z 2:1. Po 2:2 je Kitajec dvakrat zaporedoma dobil po dve zaporedni igri četrtega niza, a je Jorgić izenačil na 4:4 in 6:6. Po vodstvu z 9:8 in 10:8 je Jorgić dobil naslednjo točko in ga je po pol ure in minuti igre le še en osvojen niz ločil od velike in prestižne zmage v Galaxy Areni.

V petem nizu je Jorgić vodil s 3:2, 5:3, 6:4 in 7:5 ter držal ritem igre v svojih rokah. Po vodstvu z 9:7 sta ga le še dve točki ločili od velikega zmagoslavja, a je Kitajec nato povedel z 10:9 ter znižal na 2:3 v nizih z 12:10. Chuqin Wang je dobil prve tri točke šestega niza, po prvi točki Jorgića pa povedel s 6:1. Slovenec se je pobral in znižal na 5:7. Prvi igralec sveta je nato dobil še tri točke (10:5) in izkoristil drugo zaključno žogico po 57 minutah za izenačenje v nizih na 3:3.

Jorgić je z zaostankom začel tudi zadnji niz, z 0:1 in 1:2, nato pa je tekmec dobil še tri točke za 5:1. Jorgić se je približal na 4:7 6:9 in 8:10, preden je z osvojeno točko do zmage prišel Chuqin Wang.

Dan prej je Hrastničan v osmini finala s 4:1 (8, 5, 8, -10, 9) premagal Nemca Dimitrija Ovtcharova. V skupinskem delu tekmovanja se je Jorgić do izločilnih bojev prebil z zmagama nad Novozelandcem Timothyjem Choijem in An Jaehyunom iz Južne Koreje.