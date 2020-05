FOTO:Šport zagnal motorje, speljal še ne bo kmalu

Ljubljana

Slovenski vrhunski športniki bodo lahko končno začeli vaditi.



Tekme dovoljene le v individualnih panogah in brez gledalcev.



Čez dva tedna morda tudi skupinska vadba v ekipnih športih.

Treningi nogometašev še nekaj časa ne bodo vključevali žoge. FOTO: Tadej Regent

Sledijo pogovori o ekipnih športih

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec ima zadržke do vladnega odloka. FOTO: Mavric Pivk

Ministrica Simona Kustec verjame, da se bodo posamezne panoge modro odločile o nadaljevanju treningov in tekem.

Krizni sestanek OKS

Judoisti bodo lahko spet trenirali, a vselej z istim partnerjem. Tekmovanj še ne bo. FOTO: Leon Vidic

Užbinec: Ne smemo hiteti

Ministrica Simona Kustec je predstavila odlok o sproščanju ukrepov v športu. FOTO: Voranc Vogel

60.000

je približno število registriranih športnikov pri nas

Jadralki spet skupaj

- Od jutri se mnogi slovenski športniki, zlasti tisti v individualnih panogah, ne bodo več počutili kot običajni rekreativci. Vlada se je danes odločila sprostiti nekatere ukrepe v vrhunskem športu in pod določenimi pogoji dovolila treninge in tudi tekmovanja brez gledalcev. A v kolektivnih panogah še naprej ostajajo brez skupinske vadbe. Morda se bo kaj spremenilo čez dva tedna, ko bo izvršna oblast ponovno ocenila razmere.Prav veliko olajšanja odlok, ki ga je predstavila pristojna ministrica, ni prinesel, je pa prvi korak v smeri oživitve vrhunskega tekmovalnega športa, ki je zaradi epidemije koronavirusa ohromljen od sredine marca. Doslej so lahko namreč športniki vadili le pod pogoji, ki so veljali za rekreacijo vseh državljanov.Treningi so po novem dovoljeni na športnih objektih, ki niso del vzgojno-izobraževalnih ustanov – torej ne v šolskih telovadnicah –, in na površinah na prostem. V pripravi so priporočila za upravljavce bazenov, kmalu naj bi se odprli fitnesi. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob tem objavil splošna priporočila. Med drugim v športnih dvoranah in na štadionih odsvetuje prhanje, določa pa umivanje rok, razkuževanje prostorov in rekvizitov (teh naj si ne bi izmenjevali) ter nošenje obrazne maske pred začetkom treninga in po njem ...Tekmovanja na lokalni in državni ravni so dovoljena v individualnih panogah in brez navzočnosti gledalcev. Vseh registriranih športnikov je okrog 60.000. Telesni stik je dovoljen le, če pravila zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (plesni pari, judo ipd.), a le pri treningu in vsakič z istima akterjema. Tako je denimo lahko sporno, če t. i. sparing partnerja ne živita v istem gospodinjstvu, saj lahko še vedno okužita drug drugega po stiku z okolico.Ker še vedno velja ohranjanje razdalje med dvema osebama najmanj dveh metrov in ker še naprej ni dovoljen telesni stik več kot dveh ljudi, v kolektivnih športih ne bodo občutili bistvenih sprememb. Za nogometaše, košarkarje, rokometaše, odbojkarje skupinski treningi niso dovoljeni. Zanje veljajo enaka pravila kot za individualne panoge.Tako še ni znano, kdaj bi se lahko nadaljevala nogometna liga, edino ekipno tekmovanje pri nas, ki je še na čakanju. Druge nacionalne zveze so namreč prvenstva že končala. Kustečeva je sicer dodala, da v naslednjem obdobju pričakuje intenzivne pogovore o sproščanju ukrepov za ekipne športe, konkretnih datumov pa ni navedla. Verjame sicer, da se bodo posamezne panoge »modro odločile o nadaljevanju treningov in tekem«. Pri tem pa je veliko več vprašanj kot odgovorov.Gledalcev na tekmah ne sme biti, so pa lahko navzoči ljudje, ki so nujno potrebni za izvedbo tekme, ob tekmovalcih tudi trenerji, sodniki, zapisnikarji in zdravniki. Ali so lahko prisotni televizijski snemalci, ni znano. Predloge ukrepov so pred tem oblikovale panožne zveze na poziv Olimpijskega komiteja Slovenije. Predsednik OKSni hotel dati uradne izjave krovne športne organizacije, osebno pa ni mogel skriti določenega razočaranja nad ukrepi, saj se mu zdi, da gre zgolj za prelaganje odgovornosti na panožne zveze.»Nočem povzročiti škode športu s kakšno močno izjavo. Vemo, kako je bilo, ko sem izrazil prepričanje, da bi morale biti olimpijske igre preložene. Bil sem grdi raček, a potem se je tri dni kasneje zgodilo ravno to. Rekel bi samo, da so določene stvari nedorečene, še posebej, kar zadeva kontaktne športe. Nekaterih pravil se enostavno v praksi ne da izvajati,« se v podrobnosti ni hotel preveč spuščati Gabrovec, ki je povedal, da bodo o tem v ponedeljek govorili na kriznem sestanku OKS, saj bi bilo mogoče kakšno stvar še popraviti.V ekipnih panogah so si obetali, da bodo lahko začeli normalno vaditi, a bodo, kot kaže, morali počakati vsaj dva tedna. Pri košarkarjih Cedevite Olimpije so sporočili, da se bodo o natančnem datumu začetka treningov v naslednjih dneh uskladili znotraj kluba po pogovoru z vsemi trenerji. »Zagotovo pa ne bomo začeli vaditi prehitro ter igralce in člane strokovnega štaba izpostavljali morebitni ogroženosti,« je povedaldirektor ljubljanskega kluba, pri katerem še ne vedo, ali se bo sezona v ligi ABA lahko nadaljevala.Pri rokometaših Celja Pivovarne Laško pravijo, da še niso podrobno seznanjeni z vsemi določbami, razmišljajo pa, da bi s prihodnjim tednom uvedli treninge ob upoštevanju navodil in morda lahko začeli vaditi v dvorani Zlatorog. Ali bi si lahko igralci podajali žogo in pod kakšnimi pogoji, pa še ugibajo.Ukrep pa je prinesel olajšanje našemu paradnemu jadralnemu tandemu. »Naveličali sva se individualnih kondicijskih treningov. Sama sem veliko kolesarila in bila nekajkrat na morju v enosedu. Zdaj pa že komaj čakam, da zajadrava tudi v najini 470. Razmere so odlične!« se je novice razveselila krmarka Mrakova.