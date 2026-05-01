Prvi maj prinaša spomin na konec tedna, ki je spremenil formulo 1

Za navijače formule 1 prvi maj ni le praznik, je tudi dan, ko se spominjajo enega izmed največjih dirkačev vseh časov – danes namreč mineva 32 let, odkar se je na Veliki nagradi San Marina v Imoli smrtno ponesrečil trikratni svetovni prvak kraljice motošporta Ayrton Senna.

Za Brazilca je bila usodna nesreča v sedmem krogu dirke, ko je v hitrem ovinku Tamburello s svojim Williamsom zletel s ceste in pozneje v bolnišnici umrl zaradi hudih poškodb. Razlog za nesrečo je bila najverjetneje odpoved vzmetenja, ki je predrlo čelado in Senni povzročilo usodne poškodbe glave.

Že dan prej je v enemu izmed najtemnejših koncev tedna v formuli 1 življenje izgubil Avstrijec Roland Ratzenberger, a navkljub tragičnim novicam je bila odpeljana tudi nedeljska dirka. Smrt Senne in Ratzenbergerja je po vsem svetu sprožila val žalosti, saj je odšel eden izmed najboljših voznikov vseh časov. Tragedija v Imoli je pomenila tudi veliko prelomnico za formulo 1 – Mednarodna avtomobilistična zveza je v naslednjih letih uvedla številne varnostne izboljšave, med katerimi so bile številne spremembe na dirkalnikih in večje zaščitne cone ob dirkališčih.

Karavana formule 1 se sicer ta konec tedna mudi v Miamiju na Floridi, kjer bo na sporedu šprinterska preizkušnja – danes bomo tako že videli nove spremembe, poraja pa se vprašanje, ali sta se med dolgim predahom, ki je bil tudi posledica vojne na bližnjem vzhodu, McLaren in Ferrari uspela približati letos premočnemu Mercedesu. Kvalifikacije pred jutrišnjo šprintersko dirko se bodo začele ob 22.30.