Prvi maj prinaša spomin na konec tedna, ki je spremenil formulo 1

Mineva 32 let od tragične nesreče brazilskega dirkača formule 1 Ayrtona Senne, ki se je poškodoval ob nesreči v ovinku Tamburello na dirkališču v Imoli.
Ayrton Senna je bil konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja velik zvezdnik. FOTO: Delo
Ayrton Senna je bil konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja velik zvezdnik. FOTO: Delo
1. 5. 2026 | 14:07
1. 5. 2026 | 14:31
Za navijače formule 1 prvi maj ni le praznik, je tudi dan, ko se spominjajo enega izmed največjih dirkačev vseh časov – danes namreč mineva 32 let, odkar se je na Veliki nagradi San Marina v Imoli smrtno ponesrečil trikratni svetovni prvak kraljice motošporta Ayrton Senna. 

Alonso še ni rekel zadnje, želi si nastopati

Za Brazilca je bila usodna nesreča v sedmem krogu dirke, ko je v hitrem ovinku Tamburello s svojim Williamsom zletel s ceste in pozneje v bolnišnici umrl zaradi hudih poškodb. Razlog za nesrečo je bila najverjetneje odpoved vzmetenja, ki je predrlo čelado in Senni povzročilo usodne poškodbe glave. 

Že dan prej je v enemu izmed najtemnejših koncev tedna v formuli 1 življenje izgubil Avstrijec Roland Ratzenberger, a navkljub tragičnim novicam je bila odpeljana tudi nedeljska dirka. Smrt Senne in Ratzenbergerja je po vsem svetu sprožila val žalosti, saj je odšel eden izmed najboljših voznikov vseh časov. Tragedija v Imoli je pomenila tudi veliko prelomnico za formulo 1 – Mednarodna avtomobilistična zveza je v naslednjih letih uvedla številne varnostne izboljšave, med katerimi so bile številne spremembe na dirkalnikih in večje zaščitne cone ob dirkališčih. 

Karavana formule 1 se sicer ta konec tedna mudi v Miamiju na Floridi, kjer bo na sporedu šprinterska preizkušnja – danes bomo tako že videli nove spremembe, poraja pa se vprašanje, ali sta se med dolgim predahom, ki je bil tudi posledica vojne na bližnjem vzhodu, McLaren in Ferrari uspela približati letos premočnemu Mercedesu. Kvalifikacije pred jutrišnjo šprintersko dirko se bodo začele ob 22.30. 

Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
Preberite več

