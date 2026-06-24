Prvi Slovenec na 24 ur Spa: Kastelic na dirki kariere proti Valentinu Rossiju

Ko se bo v soboto ob 16.30 na stezo Spa-Francorchamps podalo 70 dirkalnikov GT3, bo med njimi tudi audi R8 LMS GT3 Evo II s številko 66. Za volanom nemške ekipe Tresor Attempto Racing bo sedel Mark Kastelic, ki bo prvi Slovenec na startu 24-urne belgijske klasike.

Za 18-letnega dirkača iz Ivančne Gorice bo to največja preizkušnja kariere. Ne le zaradi prestiža dirke s tradicijo, ki sega več kot stoletje v preteklost, temveč tudi zaradi zahtevnosti steze, ki jo vozniki pogosto postavljajo ob bok dirkam 24 ur Le Mansa, Nürburgringa in Daytone.

Sedem kilometrov dolga steza Spa-Francorchamps slovi po hitrih zavojih, velikih višinskih razlikah in nepredvidljivem vremenu. FOTO: Tresor Attempto Racing

»To bo zame zagotovo največja preizkušnja v karieri. Prvič bom nastopil na 24-urni dirki, za nameček pa na eni najtežjih na svetu,« je pred dirkaškim vikendom dejal Kastelic.

Sedem kilometrov dolg krog v Ardenih vodi skozi gozd, vreme pa se lahko spremeni v nekaj minutah. Kastelic pričakuje, da bodo voznike poleg morebitnega dežja čakale tudi visoke temperature.

»Če bo suho, nas čaka velika vročina. Čez dan je napovedanih do 35 stopinj, v dirkalniku pa se lahko temperatura povzpne tudi do 70 stopinj Celzija,« je poudaril.

Osemnajstletnika iz Ivančne Gorice čaka največja preizkušnja dosedanje kariere. FOTO: Tresor Attempto Racing

Cilj je jasen: preživeti in priti do cilja

Kastelic bo dirkaške izmene delil z Italijanom Roccem Mazzolo, Dancem Sebastianom Øgaardom in Izraelcem Arielom Levijem. Posadka audija št. 66 bo nastopila v razredu Silver Cup.

Mladi Slovenec si za prvi nastop ne postavlja visokih rezultatskih ciljev. Na preizkušnji, na kateri lahko že najmanjša napaka predčasno konča nastop celotne posadke, bo najpomembneje ostati v igri vseh 24 ur in prečkati ciljno črto.

Za posadko audija bo glavni cilj zanesljivo preživeti 24 ur in pripeljati dirkalnik do ciljne zastave. FOTO: Tresor Attempto Racing

»Ne delam si velikih utvar in cilji niso visoko leteči. Želim biti čim hitrejši, se dostojno kosati s konkurenco in predvsem končati to težko dirko. Ob tem želimo nabrati čim več izkušenj za prihodnost,« je dejal Kastelic.

Po trenutnem načrtu bo vsak voznik opravil približno štiri izmene za volanom. Posamezna naj bi trajala od 55 minut do ure in četrt, kar pomeni več ur popolne zbranosti v vročem in fizično napornem kokpitu.

Kastelic bo dirkaške izmene delil z Roccem Mazzolo, Sebastianom Øgaardom in Arielom Levijem. FOTO: Tresor Attempto Racing

Številka 66 med svetovno elito

Kastelic se kljub realnim ciljem zelo veseli nove izkušnje. Poseben bo že seznam tekmecev: med prijavljenimi so številna velika imena vztrajnostnega dirkanja, od Mara Engla in Maxima Martina do Danija Juncadelle ter Julesa Gounona.

Največ pozornosti širše javnosti pa bo znova pritegnil Valentino Rossi. Devetkratni svetovni prvak v motociklizmu bo za ekipo WRT nastopil z BMW M4 GT3 Evo št. 46, Kastelic pa se bo z italijansko ikono prvič znašel na isti stezi.

Mark Kastelic se bo v Belgiji na isti stezi pomeril tudi z Valentinom Rossijem. FOTO: Tresor Attempto Racing

»Veselim se celotnega dogodka in možnosti, da bom dirkal proti tako znanim imenom. Rossi je seveda poseben, toda tudi drugi vozniki sodijo v sam vrh tega športa. To je velik korak naprej,« je povedal Kastelic.

Iz porscheja v audi

Spa-Francorchamps Kastelic že pozna iz lanske sezone, ko je tam nastopil z avtomobilom razreda GT4. Tokrat ga čaka bistveno hitrejši dirkalnik razreda GT3 in povsem drugačen izziv.

V letošnji sezoni vozi Porsche 911 GT3 R z motorjem zadaj, za 24 ur Spa pa bo sedel v Audi s sredinsko nameščenim motorjem, ki zahteva nekoliko drugačen stil vožnje.

Mark Kastelic je lani osvojil naslov italijanskega prvaka v razredu GT4, letos pa se že dokazuje tudi med elito serije ADAC GT Masters. FOTO: Tresor Attempto Racing

»Tu sem ta avto že uspel preizkusiti na kratkem testu pred približno mesecem dni, a je bilo takrat močno deževje in pogoji za privajanje na dirkalnik so bili izjemno slabi. Sam bi si seveda želel več prevoženih kilometrov z dirkalnim audijem, a kot kaže, se bom prvič vsedel zares v avto šele pred četrtkovimi kvalifikacijami,« je še dejal Kastelic.

Audi R8 LMS GT3 Evo II ima sredinsko nameščen motor, zato od Kastelica zahteva drugačen način vožnje kot porsche z motorjem zadaj. FOTO: Tresor Attempto Racing

Dirka z več kot stoletno tradicijo

24 urna dirka bo v SPA-ju letos dočakala že svojo 79. ponovitev. Na tej dirki so v minulih letih zmagovala številna znana imena iz sveta avto-moto športa, kot na primer Louis Chiron, Giuseppe Farina, Mike Hawtorn, Jacky Ickx, Jochen Mass, Gerhard Berger, Johny Ceccoto in ostali.

Start dirke bo v soboto ob 16.30, cilj pa natanko 24 ur pozneje.