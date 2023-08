Prvi Slovenec z nagrado Paula Preussa

Slovenski alpinist in gorski vodnik Marko Prezelj je letošnji dobitnik nagrade Paula Preussa, ki jo od leta 2013 podeljuje Mednarodno društvo Paula Preussa. Prezelj je postal prvi Slovenec, ki je prejel to nagrado, je danes za STA sporočil nekdanji predsednik Planinske zveze Slovenije Franc Ekar.

Mednarodno društvo Paula Preussa se posveča ohranjanju zapuščine, širjenju dela in filozofije alpinista, publicista in alpinističnega filozofa Paula Preussa, ki se izraža v izreku "Sposobnost je merilo dovoljenega".

Prvi je nagrado leta 2013 ob 100. obletnici alpinistove smrti prejel Reinhold Messner.

Nagrado bodo podelili v soboto, 23. septembra, v Messnerjevem gorskem muzeju na gradu Sigmundskron pri Bolzanu (Bozen).

Kot so zapisali na spletni strani climbing.plus, je bil Prezelj že dolgo na seznamu nominirancev za nagrado Paula Preussa. Izjemna odlika slovenskega plezalca, ki že od osemdesetih let prejšnjega stoletja velja za enega najmočnejših alpinistov v domovini, je dosledna uporaba alpskega sloga.

To pomeni, da pri osvajanju alpinističnih ciljev ne uporablja fiksnih vrvi, tehničnih in ostalih pomagal.

Nagrado Paula Preussa podeljujejo alpinistom oziroma plezalcem, ki so se v svojem celotnem alpinističnem razvoju posvetili prostemu plezanju, ne le z izjemnimi dosežki v gorah, temveč tudi z upoštevanjem misli in filozofskih sporočil Paula Preussa, to je plezanje, osvajanje gora brez tehničnih in ostalih pomagal.

Delovanje v alpinizmu in plezanju naj bi bilo določeno z načeli poštenosti, ustvarjanja vzgleda drugim, zasledovanja inovativnih ciljev in upoštevanja trajnosti. Osnova za ocenjevanje je življenjsko delo v alpinizmu in ne trenutna vrhunska uspešnost. Za ocenjevanje se uporabljajo tudi lastne objave nagrajencev ter poročanja v medijih o njih.

Prezelj je kot prvi alpinist štirikrat prejel mednarodno nagrado zlati cepin (Piolet d'Or), in sicer v letih 1992, 2007, 2015 in 2016.