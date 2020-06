Prvič tudi VN Štajerske

Spielberg

Spored prvih osmih dirk sezone v F1

5. julij VN Avstrije (Spielberg)

12. julij VN Štajerske (Spielberg)

19. julij VN Madžarske (Hungaroring)

2. avgust VN Velike Britanije (Silverstone)

9. avgust VN 70. obletnice F1 (Silverstone)

16. avgust VN Španije (Barcelona)

30. avgust VN Belgije (Spa)

6. september VN Italije (Monza)

Glavni mož v F1 je Chase Carey iz Liberty Media. FOTO: Reuters

Od 15 do 18 dirk, konec decembra

- Vodstvo formule 1 je tudi uradno objavilo prilagojeni koledar za začetek sezone, ki je bila ustavljena zaradi novega koronavirusa. Potrdili so prvih osem evropskih dirk, te naj bi potekale brez gledalcev, ostali program pa bodo v naslednjih tednih dopolnjevali sproti.Prva preizkušnja bo v Avstriji 5. julija, kjer bo teden dni kasneje še ena dirka, ampak imenovala se bo VN Štajerske. V tej avstrijski deželi ima sedež Red Bull, ki je dobil zadnji dve domači dirki.Tretja dirka bo na madžarskem Hungaroringu 19. julija, po treh zaporednih koncih tedna s preizkušnjami med elito dirkaškega športa, sledita dva tedna premora. Nato sledi odhod na Otok, kjer bosta 2. in 9. avgusta dve dirki v Silverstonu. Prva dirka bo VN Velike Britanije, druga bo posvečena 70. obletnici F1.Teden dni kasneje bodo dirkači zbrani v Montmelu na obrobju Barcelone za VN Španije. Po dvotedenskem premoru pa sledita še preizkušnji v Belgiji in Italiji na slovitih dirkališčih v Spa Francorchampsu in Monzi, s čimer bo zaključen prvi del sezone.Prilagojeni načrt predvideva izvedbo dirk brez prisotnosti gledalcev, dostop navijačev do dirkališč pa bodo sprostili takoj, ko bo položaj v epidemiji novega koronavirusa to dopuščal, so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja.Vse nadaljnje dirke bodo odvisne od epidemioloških slik v državah, ki se še niso odpovedale organizaciji VN v tej sezoni. Po navedbah šefa F1bodo skušali v nadaljevanju sporeda izpeljati še najmanj sedem in največ deset dodatnih dirk, tekmovalno obdobje 2020 pa se bo končalo v decembru.