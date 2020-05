Prvič v 124 letih brez maratona

Sloviti bostonski maraton je prvič v 124-letni zgodovini tekmovanja odpovedan. Sprva so ga prireditelji zaradi koronavirusne pandemije z aprila preložili na september, zdaj pa so ga dokončno odpovedali. Namesto pravega maratona, ki sicer vsako leto privabi okoli 30.000 tekačev, bodo organizatorji pripravili virtualnega, vsi tekmovalci, ki bodo potrdili, da so sami odtekli 42 kilometrov, pa bodo prejeli kolajne.



»Ker septembra ne moremo sveta pripeljati v Boston, načrtujemo, da Boston popeljemo v svet za zgodovinski 124. maraton,« je dejal izvršni direktor maratona Tom Grilk. Dodal je, da je zdravje vseh udeležencev, sodelavcev in prostovoljcev projekta prioriteta. Novi datum maratona je 19. april 2021.



Bostonski maraton je sicer med najbolj prepoznavnimi na svetu, v zgodovino pa se je vpisal tudi zaradi terorističnega napada leta 2013.