Prvo dejanje na Kitajskem ni navdušilo Verstappna

Odprli so konec tedna formule ena na Kitajskem. Britanec George Russell (Mercedes) je dobil zanimivo šprintersko dirko za veliko nagrado Kitajske v svetovnem prvenstvu formule 1. V Šanghaju je premagal Monačana Charlesa Leclerca (Ferrari), tretji pa je bil njegov rojak Lewis Hamilton (Ferrari). Russell je nadaljeval odličen začetek sezone, potem ko je slavil že na uvodni dirki v Avstraliji. Tokrat je v cilj pripeljal z 0,674 sekunde prednosti pred Leclercom, Hamilton pa je zaostal 2,554 sekunde.

Za največ razburjenja na začetku dirke sta poskrbela prav Russell in Hamilton. V prvih petih krogih sta si kar šestkrat izmenjala vodstvo, pri čemer je bil naposled uspešnejši Russell, ki je v zaključku našel pravi ritem in si postopno privozil odločilno prednost.

Leclerc se je po dobrem začetku prebil na drugo mesto in nato zadržal pritisk Ferrarijevega moštvenega kolega, medtem ko je Hamilton po enem od dvobojev z Monačanom za kratek čas zdrsnil celo na četrto mesto. Po izhodu varnostnega avtomobila in zadnjih postankih v boksih pa se je Britanec v končnici spet prebil na tretjo stopničko.

Četrti je končal Lando Norris (McLaren), peti pa Russellov moštveni kolega Kimi Antonelli, ki je zaradi kazni izgubil nekaj mest. Svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je po slabem začetku dirko končal šele na devetem mestu. Russell je z novo zmago še utrdil vodstvo v skupnem seštevku prvenstva, kjer ima zdaj 11 točk prednosti pred Antonellijem.