Kauzer, Hočevar in Tominc so Sloveniji priveslali prvo ekipno kajakaško zlato

Drugi dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahomi je prinesel nov izjemen uspeh slovenskega kajakaštva in zgodovinski dosežek. Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc so na ameriških brzicah priveslali do prvega kajakaškega ekipnega naslova svetovnih prvakov v samostojni Sloveniji.

Slovenci so za 11 stotink sekunde premagali Švicarje, za sekundo in 18 stotink pa bronaste Avstrijce. Prvi favoriti in branilci naslova, Francozi, ki so šli v zvezdniški zasedbi na progo kot zadnji, so povzročili nekaj drame. Na vodi so bili sicer najhitrejši, a so jim sodniki prisodili 50 kazenskih sekund, nato pa dolgo časa preverjali, ali je bila kazen upravičena. Na koncu so odločitev potrdili, kar je pomenilo veselje v slovenski reprezentanci.

»Meni ta zmaga res veliko pomeni. Star sem 42 let, ekipno zmago sem lovil res dolgo časa. Z ekipo sem že bil evropski prvak, osvajal medalje na svetovnih prvenstvih, a zlata medalja je mi je manjkala,« je organizatorjem dejal Kauzer, ki v pogovoru ni potrdil, da ga bodo v Oklahoma Cityju videli tudi čez dve leti na olimpijskih igrah: »Ali bom nadaljeval s kariero, se bom odločil po sezoni.«

Peter Kauzer je obenem dvakratni svetovni posamični prvak. FOTO: Nina Jelenc/kzs

Bera medalj je že bila obširna, sedaj je popolna

Kauzer, ki mu je v izjavi nekaj hvalospevov namenil tudi mladi Žiga Lin Hočevar – ta sicer letos ni v kajakaški ekipi, a je za ekipno tekmo zamenjal Martina Srabotnika – je na svetovnih prvenstvih prvo ekipno kolajno osvojil leta 2005 v Penrithu, skupaj z Andrejem Nolimalom in Dejanom Kraljem je bil takrat tretji.

Bronasto ekipno kolajno je dvakratni svetovni prvak osvojil še leta 2017 v Pauju, ko je veslal skupaj s Srabotnikom in Žanom Jakšetom, in tudi leta 2021 v Bratislavi, takrat sta bila v ekipi še Srabotnik in Niko Testen.

Za slovenske kajakaše je to osma kolajna na svetovnih prvenstvih, od tega šesta za samostojno Slovenijo in prva zlata ekipna. Sicer pod jugoslovansko zastavo so se na najvišjo stopničko na svetovnem prvenstvu že leta 1989 povzpeli Jernej Abramič, Marjan Štrukelj in Albin Čižman.

Na ekipni tekmi kajakašic, kjer so lani Slovenke Ajda Novak, Eva Alina Hočevar in Lea Novak osvojile bron, tokrat ni bilo slovenskih predstavnic. Zmagale so Avstralke pred Francozinjami in Slovakinjami.