Prvo oviro je preskočila, jutri za kolajno

Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej (Kladivar) se je na 37. dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki v Istanbulu v kvalifikacijah po le dveh prepričljivo preskočenih višinah na 4,45 in 4,55 m gladko uvrstila v finale, ki bo v soboto ob 17.05 po slovenskem času.

Najboljša slovenska atletinja ima najboljši izid sezone v Evropi in drugega na svetu, v največjem turškem mestu pa brani srebro z EP leta 2021 v poljskem Torunu.

Izpustila je začetni kvalifikacijski višini na 4,10 in 4,30 m. Letvico na 4,45 m je krepko preskočila, podobno je bila kot edina med vsemi zanesljiva že na ogrevanju. Na 4,55 m je ostalo trinajst atletinj, ki so se potegovale za mesta v finalu. Šutej je bila tudi na tej višini več kot prepričljiva in je prevzela vodstvo skupaj s Finko Wilmo Murto, evropsko prvakinjo lani v Nemčiji.

V prvih poskusih sta 4,55 m zmogli le še Grkinja Aikaterini Stefanidi, nekdanja olimpijska, svetovna in evropska prvakinja, ter nekdanja mladinska svetovna podprvakinja, Švedinja Michaela Meijer, dvakrat peta na EP na prostem (2016) in v dvorani (2017). Zaradi poprav na prejšnjih višinah sta bili tretja (Stefanidi) in četrta.

V tretjem poskusu je bila uspešna le še branilka naslova Angelika Moser iz Švice. To je bila tudi zadnja višina kvalifikacij. Med osmerico finalistk se je zaradi dobrih skokov na prejšnjih višinah uvrstila tudi mladinska svetovna prvakinja leta 2018, Čehinja Amalie Švabikova, lastnica tretjega izida Evropejk v sezoni.

Štiriintridesetletna Tina Šutej je 2. februarja v Ostravi na Češkem s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord, s katerim si deli 12. dvoranski izid vseh časov. Na vseh mednarodnih tekmah leta je preskočila najmanj 4,70 m, to mejo je v sezoni zmoglo le šest atletinj.

Le v Celju je 18. februarja na državnem prvenstvu zmagala s 4,65 m, ko je preizkušala tudi nove palice. A tudi s tem njenim najslabšim izidom bi bila sedma v sezoni na svetu.

Danes bodo tekmovale še tri slovenske atletinje. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) bo tekla v finalu na 3000 m ob 18.18, ob 9.10 pa so se začele kvalifikacije troskoka z Nejo Filipič (Mass) in Evo Pepelnak (Kladivar).