Psihični lahkokategorniki vnovič izzivajo Novaka Đokovića

Roger Federer (40), Rafael Nadal (35) in Novak Đoković (34) so skupaj stari 109 let, od začetka leta 2004 do danes so zmagali na 60 od 71 turnirjev za grand slam (vsak po 20-krat) in še februarja lani zasedali prva tri mesta na lestvici ATP. Na bližnjem odprtem prvenstvu ZDA pa bo čast velike trojice branil le Srb, prepričljiva številka 1 svetovnega tenisa. Njegova slovita tekmeca so tako kot lani ustavile poškodbe, kar bi lahko ponudilo priložnost asom mlajšega rodu. Pa so kos izzivu?