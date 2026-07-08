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Drugo

Ptujski orjak nasmejano v smeri Birminghama

Naš vodilni atletski as je na Švedskem ugnal vso konkurenco in tako med njo tudi domačega zvezdnika Daniela Ståhla.
Kristjan Čeh se je odrezal z metom v dolžini 67,43 metra. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
Galerija
Kristjan Čeh se je odrezal z metom v dolžini 67,43 metra. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP
STA, S. U.
8. 7. 2026 | 19:20
3:23
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Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v Karlstadu na Švedskem v metu diska s 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdanji olimpijski zmagovalec in domačin Daniel Ståhl s 66,86 m.

Čeh in Ståhl sta bila v prvi seriji brez izida, v drugi ponovno Šved. Čeh pa je s 67,43 m za deset metrov prehitel dotlej vodilnega Norvežana Olo Stunesa Iseneja (57,45 m). Ta je na koncu s 57,74 m iz tretje serije osvojil tretje mesto.

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Kristjan Čeh v Zagrebu presegel magično mejo

V tretji seriji so razen enega tekmovalca vsi ostali ostali brez veljavnega izida, kot Čeh in Ståhl tudi v četrti seriji. Stahl se je v peti s 66,86 m najbolj približal Čehu, ki je štirikrat v nizu ostal z x ob oznaki izida. To se mu je zgodilo tudi v šesti seriji, ki jo je švedski as zaključil s svojim petim neveljavnim poskusom. Oba prvouvrščena sta imela tako le po en veljaven met.

»Vsaka zmaga nekaj šteje, tako tudi ta. Moji meti so bili tehnično boljši kot doslej v sezoni. A je šlo veliko metov v mrežo. Ko sem presegel 67 m, pa sem vrgel 'na ziher', da imam zabeleženo daljavo. Vse ostale mete sem dobro čutil, a sem prehitro spustil desni kot pri izmetu,« je svoj nastop opisal Čeh.

Domači adut se je trudil na vso moč, a zmago je odnesel Slovenec. FOTO: Yves Herman/Reuters
Domači adut se je trudil na vso moč, a zmago je odnesel Slovenec. FOTO: Yves Herman/Reuters

»Tudi Šved je imel le en veljaven met, skoraj polovica poskusov vseh tekmovalcev na celotni tekmi je bilo takšnih. Malo preveč je bila 'zaprta' zaščitna mreža in je bila zato manjša odprtina za izmet,« je dodal Čeh. Ta čas se še odloča, če bo šel na estonsko državno prvenstvo čez mesec dni: »Drugje, tudi pri nas, v tem času ni večjih tekem. Rad pa bi, da bi imel pred EP pregledno tekmo, da vidim, kako potekajo priprave. Te bom najverjetneje opravil v Novem mestu, kjer imam res dobre razmere.«

Pred zaključnimi treningi za EP si bo vzel čas za krajši premor. »Da se telo spočije po naporni seriji tekem. Potem bom imel dva in pol do tri tedne vadbe za največjo tekmo sezone. Sam imam rajši, da imam več treninga pred nastopi.«

Pričakuje, da bosta največja tekmeca Ståhl in svetovni rekorder iz Litve Mykolas Alekna. »Potem pa je kar nekaj tekmovalcev s stabilnimi meti okrog 68 m. Kot vedno se lahko na velikih tekmah zgodi kakšno presenečenje. Zelo bom zadovoljen s kolajno. Želim si, da bi bil dobro pripravljen in imel tako dober temelj za dolge mete,« je sklenil Čeh.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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