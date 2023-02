Putinovi možje in žalostne posledice za šport

Svetovna šahovska federacija je slabih sto let po ustanovitvi v Lozani leta 1924 na eni najtežjih preizkušenj do sedaj. Ruska invazija in vojna v Ukrajini, ki traja že več kot leto dni, je povzročila globok razdor tudi znotraj šahovske skupnosti, ki je v zadnjem obdobju dosegel vrhunec s precedenčno odločitvijo vodstva Ruske šahovske zveze, da prekine svoje članstvo znotraj Evropske šahovske unije (ECU) in zaprosi za sprejem v Azijsko šahovsko zvezo (ACF). Slednja prav danes zaseda na svoji generalni skupščini v Abu Dabiju, na kateri naj bi potrdila tako rekoč tektonski premik pri tovrstnem športnem regionalnem povezovanju.

V glavnih organih Ruske šahovske zveze med drugim sedi tudi eden glavnih arhitektov vojne v Ukrajini Sergej Šojgu.

Vse od začetka tragičnih dogodkov v Ukrajini je ECU zavzela veliko bolj odločno (načelno) stališče glede nastopanja ruskih šahistk in šahistov na tekmovanjih pod njihovim okriljem v primerjavi s FIDE. Slednja, na čelu z nekdanjim visokim ruskim političnim funkcionarjem Arkadijem Dvorkovičem, vseskozi skuša odražati status nepristranskosti, hkrati pa s številnimi besedami in dejanji povzema propagando režima v Kremlju. Tako na primer niso resno naslovili situacije z oportunističnimi igralci, ki so zavoljo svojih nastopov na mednarodnih turnirjih sicer sprejeli nevtralno zastavo FIDE, medtem ko so nemudoma ponovno nastopili pod rusko zastavo, kadar jim je bilo to omogočeno. FIDE je sicer dodelila šestmesečni suspenz vojnemu hujskaču Sergeju Karjakinu, zaradi katerega ni mogel nastopiti na lanskoletnem kandidatskem turnirju, a se je medtem njegov suspenz že iztekel, njegova retorika poveličevanja aktualnega ruskega režima in podpora vojni v Ukrajini pa ostaja enako glasna v posmeh številnim žrtvam krvavega konflikta.

Matej Šebenik. FOTO: Šahovska zveza Slovenije

ECU, ki jo vodi Gruzijec Zurab Azmajparašvili, je do Ruske šahovske zveze zavzela precej bolj neposredno stališče in je njeno vodstvo označila kot politično izpostavljeno. Slednjemu je nemogoče oporekati, saj v glavnih organih njihove zveze med drugim sedita tako tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina, Dmitrij Peskov, kot tudi obrambni minister in eden glavnih arhitektov vojne v Ukrajini Sergej Šojgu. Ko ravno govorimo o morebitnem konfliktu interesov, pa jima tam družbo dela tudi ​Dvorkovič. ECU v nedavni izjavi za javnost tako poudarja, da vojna v Ukrajini in sestava vodstva Ruske šahovske zveze predstavljata ogromen »pravni, politični in etični prepad« med obema organizacijama, zato njihovemu izstopu ne more nasprotovati. Ob tem pa se zavzemajo za tiste ruske igralce in igralke, ki želijo ostati v Evropi, in jim želijo to čim bolj olajšati. Ob njihovi menjavi federacij zato ne bo potrebno plačevati odškodnin niti ruski zvezi niti FIDE, kot je sicer običajna praksa.

Številni vidni posamezniki so od začetka vojne v Ukrajini že zapustili Rusijo in nastopajo pod zastavo FIDE, med njimi Dmitrij Andrejkin, Vladimir Fedosejev, Aleksander Predke, Kiril Aleksejenko, Aleksej Sarana, Nikita Vitjugov, Jevgenij Romanov in drugi. Tudi nekdanja svetovna prvakinja Aleksandra Kostenjuk je napovedala, da bo v prihodnje nastopala za Švico, glede na omenjeno aktualno dogajanje pa bi se to lahko zgodilo že prej, kot je bilo sprva predvideno.

Eden prvih preizkusov, kako bo prestop Rusije v azijsko šahovsko družino videti v praksi, bo že na prihajajočih evropskih prvenstvih za člane in članice, ki bosta marca potekali v Srbiji in Črni gori. FIDE bo pri tem prisiljena spremeniti svoj zemljevid svetovnih con in ključ za uvrščanje nastopajočih v okviru svojega ciklusa za svetovno prvenstvo. A tudi če bodo administrativni postopki potekali gladko in brez zapletov, bo imela ločitev in nastali prepad zagotovo žalostne posledice za šport.