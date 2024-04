Quartararo: Gre za strogo zaupne stvari

Naslednji preizkušnji najboljših cestnohitrostnih motoristov za svetovno prvenstvo v razredu motoGP bosta ta konec tedna v Austinu, kjer bo jutri bo na sporedu šprint (s štartom ob 22. uri po srednjeevropskem času), pojutrišnjem pa klasična dirka (21.00). Kot vodilni v točkovanju je v ZDA pripotoval španski as Jorge Martin (Pramac Ducati), v središču pozornosti pa je bil zaradi nedavnega podaljšanja pogodbe z vodstvom Yamahe (do konca sezone 2026) znova francoski zvezdnik Fabio Quartararo.

Čeprav so mnogi pričakovali, da se bo »vrag« iz Nice (El Diablo), kot se glasi vzdevek svetovnega prvaka iz sezone 2021, zaradi nekonkurenčnosti svojega modrega »jeklenega konjička« poslovil od japonskega moštva (tako kot se je Marc Marquez od Honde), se to ni zgodilo. »Seveda sem se pogovarjal tudi s predstavniki drugih ekip (povezovali so ga že z Aprilio). Odločitev še zdaleč ni bila preprosta, toda na Portugalskem sem imel odličen sestanek z vodilnimi možmi pri Yamahi,« je Quartararo zaupal, kaj je slednjič pretehtalo, da je sklenil ostati pri japonskem moštvu.

»Pogovarjali smo se o projektu do konca letošnjega leta ter sezon 2025 in 2026. Gre za stvari, ki so za zdaj še strogo zaupne. Gre za nove ljudi, projekt bo res velikanski. Odločitev, da ostanem pri Yamahi, sem sprejel prav na Portugalskem. V moštvu imajo na voljo velik proračun za izboljšavo motorja. Letošnje leto ne bo preprosto, toda verjamem, da se bomo že v naslednjih dveh sezonah vrnili v vrh,« je napovedal 24-letni Francoz, ki po dveh postajah v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo drži 11. mesto. Kakorkoli že; ni jih malo, ki menijo, da je Quartararo pri Yamahi ostal predvsem zaradi denarja. Z dvanajstimi milijoni evrov, kolikor naj bi znašala njegova letna plača, naj bi bil namreč še vedno največji zaslužkar med motoristi.