FOTO:Quartararo na prestol, Marquez v bolnišnico

Fabio Quartararo je bil na VN Španije prvi v kvalifikacijah in na dirki.









Lani je petkrat osvojil drugo mesto, tokrat mu prva zmaga ni pobegnila.









Marca Marqueza je druga velika napaka v Jerezu stala hude poškodbe.

Na vse ali nič in obležal

Nenavadno bo brez Marqueza

Jerez – Dobre štiri mesece po uvodni preizkušnji motociklističnega svetovnega prvenstva v Katarju, na kateri so štartali le dirkači v razredih moto2 in moto3, so končno prišli na svoj račun tudi asi motogp. V Jerezu so se uresničile napovedi, da se zaradi dolgega premora ne bodo mogli ogniti napakam, padcem in poškodbam, kar je še posebej trdo občutil na svoji koži šestkratni šampion, a njegova smola ni vrgla sence na imenitni konec tedna za. V soboto je bil najhitrejši v kvalifikacijah, danes je vodil od 9. kroga do cilja in dosegel krstno zmago med elito.»Ali sem vesel? Priznati moram, da je to najlepši dan v mojem življenju. Nenavadno je bilo le, da nas je koronska kriza prikrajšala za navijače. Zelo bi jih videl na tribunah, toda tudi tako jim namenjam današnji uspeh, seveda pa tudi vsem, ki so verjeli vame. Staršema in bratu, ki mi je vedno stal ob strani, pa tudi vsem, ki so v minulih mesecih veliko pretrpeli zaradi covida-19,« je po skupno 20. nastopu v razredu motogp sijal od sreče 21-letni Francoz iz Nice. Na svojo nadarjenost je opozoril že v lanski sezoni, v kateri si je prislužil naslov najboljšega novinca leta, toda najvišja stopnička zmagovalnega odra je bila zanj zakleta; petkrat je bil drugi, dvakrat tretji in sezono končal na petem mestu.Marsikaj je nadomestil na letošnji dirki za veliko nagrado Španije, na kateri je imel le enega dovolj hitrega tekmeca – Marca Marqueza. Toda branilec naslova je po dolgem čakanju kar kipel od energije in kljub bogatim izkušnjam hitel iz napake v napako. Štartal je s tretjega mesta in se v tretjem krogu prebil v ospredje, dva kroga pozneje pa storil prvo veliko napako. Z asfalta ga je odneslo v pesek in še preden se je vrnil na progo, je zdrsnil na 16. mesto, kar je za ambicioznega moža njegovega kova in značaja pomenilo le eno, popoln napad na vse ali nič. In do 21. od skupno 25 krogov je kazalo, da se mu bo juriš izplačal.Tekmece je namreč prehiteval kot nevešče mopediste in prisilil vse, da so se osredotočili na njegovo ekshibicijo ter pozabili na Quartararoja v prepričljivem vodstvu, pa tudi na odstop Valentina Rossija ter smolo, šestega v kvalifikacijah, ki je pri padcu na ogrevanju utrpel pretres možganov in si poškodoval vrat, in, ki si je v kvalifikacijah izpahnil ramo in ni štartal na dirki.Ko se je Marquez lotil še Mavericka Viñalesa na drugem mestu, pa se mu je dokončno zalomilo. Po grdem padcu je bilo očitno, da si je huje poškodoval desno roko, saj si ni mogel sam sneti čelade z glave. Zdravniški pregled je potrdil, da si je zlomil nadlaket in da bo jutri moral na operacijsko mizo. Njegovo čakanje na 57. zmago v motogp se bo torej dodatno podaljšalo, saj ni nikakršnih možnosti, da bi lahko prihodnjo nedeljo štartal na VN Andaluzije, ki jo bo prav tako gostil Jerez.»Kost je v celoti zlomljena, verjetno gre za posledico močnega udarca kolesa pri padcu, ni pa jasno, ali je poškodovan tudi živec. Za 12 ur ga bomo zadržali na opazovanju, med operacijo v Barceloni pa mu bodo kost znova namestili na pravo mesto in jo pričvrstili,« je potrdile, vodja medicinske službe v motociklističnem SP.»Upam, da si bo Marc kmalu opomogel, čeprav je bil padec silovit. Nenavadno bo prihodnjo nedeljo štartati brez njega, saj je bil nesporni favorit prvenstva, toda nekaj takšnega se lahko pripeti vsakomur,« je Marquezu zaželel srečo Fabio Quartararo, ki je slednjič privozil v cilj s 4,6 sekunde prednosti pred Viñalesom in 5,9 sekunde pred Andreo Doviziosom. V razredu moto2 je bil najhitrejši Italijan(kalex), v moto3 pa Španec(KTM).