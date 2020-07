Quartararo v Jerezu s prvega mesta

Jerez – Osem mesecev po koncu svetovnega prvenstva 2019 so se motociklisti elitnega razreda motogp preizkusili v kvalifikacijah pred prvim štartom v novi sezoni. Tako kot lani si je prvo štartno mesto na preizkušnji za veliko nagrado Španije privozil 21-letni Francoz(Petronas Yamaha), z rekordnim časom 1:36,705 je v zadnjem krogu ugnal zasledovalca iz Španije: za 139 tisočink sekundeiz tovarniškega moštva Yamahe in za 157 tisočink branilca svetovnega naslova(Honda), ki je v Jerezu zmagal lani, predlani in leta 2014.Quartararo si je s petim mestom v končni razvrstitvi lanskega SP prislužil naslov najboljšega novinca leta, v letošnji skrajšani sezoni pa želi storiti dodaten korak naprej. Med drugim želi pridobiti na stanovitnosti, saj je bil lani kar šestkrat najhitrejši v kvalifikacijah, na dirkah pa se ni nikoli povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra; petkrat je osvojil drugo mesto. V Jerezu 2019 je zaradi okvare menjalnika odstopil 12 krogov pred koncem dirke, zato mu jutri ob 14. uri ne bo zmanjkalo motivacije.Osmoljenec dneva je bil španski adut Suzukija, ki si je pri padcu izpahnil desno ramo, dodatni pregledi pa bodo razkrili, ali ima poškodovane vezi v sklepu.