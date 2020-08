Racing Point ob 15 točk in 400.000 evrov

Silverstone – Vodstvo Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) je pred nedeljsko preizkušnjo za VN 70-letnice formule 1 v Silverstonu kaznovalo moštvo Racing Point, ker njegov dirkalnik ni v skladu s pravili, na kar so opozarjali pri Renaultu. Racing Pointu bodo vzeli 15 točk v konstruktorskem seštevku svetovnega prvenstva, plačati pa bo moral še 400.000 evrov kazni.



Kljub kazni je Racing Point napovedal, da bo še naprej uporabljal enake komponente dirkalnika, ki naj bi bili po mnenju Renaulta, in kar je s kaznijo potrdila tudi FIA, v določenih delih intelektualna last Mercedesa. V pravilniku je namreč zapisano, da mora moštvo uporabljati le dele, ki jih je oblikovalo samo in so na seznamu, ki ga morajo moštva predložiti pred dirkami. Hkrati pa deli, ki jih dobi od zunanjega izvajalca, ne smejo biti na seznamu uporabljenih delov tekmecev v F1.



Pri Renaultu so prepričani, da Racing Point ne uporablja delov, ki jih je ustvaril sam, pač pa da gre za kopijo lanskega Mercedesovega dirkalnika. Pri Racing Pointu proučujejo ugotovitve preiskave, nato pa se bodo odločili, ali se bodo na odločitev pritožili ali ne.

Še enkrat brez Pereza

Njihov moštveni voznik Sergio Perez bo moral izpustiti še eno dirko v Silverstonu. Mehičan je bil po enotedenski karanteni pozitiven na novi koronavirus tudi na četrtkovem testiranju in tudi tokrat ga bo zamenjal Nemec Nico Hulkenberg. Toda prejšnji teden je dirkal le na treningih in v kvalifikacijah, dirke pa zaradi tehničnih težav z motorjem ni mogel začeti.



Perez se je okužil v domovini, potem ko je po dirki na Madžarskem obiskal mamo. Kot so sporočili iz ekipe, se dobro počuti in verjame, da bo vse kmalu v najlepšem redu.