Rad bi postal novi Mitja Petkovšek

Po letu dni brez tekem se je slovenski telovadec Kevin Buckley na tekmi svetovnega izziva v Kopru vrnil na mednarodni oder. Enaindvajsetletni reprezentant je nastopil na konju z ročaji, bradlji in drogu, tekmo opravil brez večjih zapletov, a po lastnih besedah še ne tako, kot si želi. »Koper je bil moja prva tekma po letu dni,« je povedal študent ljubljanske fakultete za strojništvo.

Za Buckleyjem je zahtevno obdobje okrevanja. »Lani na svetovnem pokalu v Dohi sem si sredi sezone poškodoval vrat in sem moral tri mesece počivati, nisem smel trenirati. Na začetku leta pa sem imel še operacijo na palcu, ker sem se spet poškodoval in sem moral zakasniti začetek sezone,« je pojasnil. Skupaj s trenerjem Francijem Rojcem sta v tem času otežila sestave na ključnih orodjih, saj želi Buckley ostati konkurenčen tudi na najvišji ravni.

Njegov glavni cilj je jasen. »Moj cilj je, da se prek mnogoboja uvrstim na olimpijske igre v Los Angeles. Možnost imam sicer tudi prek svetovnega pokala, ampak bi rad imel obe možnosti, tako da bom še naprej treniral tudi mnogoboj,« je napovedal Buckley, ki bo avgusta na evropskem prvenstvu in sredozemskih igrah tekmoval v mnogoboju. Po Mitji Petkovšku želi postati prvi slovenski telovadec z olimpijsko vozovnico prek mnogoboja.

Visoke načrte potrjuje tudi Rojc. »Kevin ima visoke cilje v mnogoboju, ker se želi uvrstiti na olimpijske igre in naslednje leto bo v bistvu odločalo, ko je SP na Kitajskem,« je dejal trener. Po njegovih besedah Buckley potrebuje zbir okoli 81 ali 82 točk, treningi pa so temu primerno zahtevni. »Midva trenirava po šest do sedem ur na dan. Zgolj v letu dni sva zelo otežila njegove sestave, nekaj težav pa ima še pri zanesljivosti, kar se je poznalo tudi na koprski tekmi.«