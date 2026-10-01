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Radijskega voditelja vrgla v bazen, tekmice na hrbet

Kaja Kajzer Žabkar o SP v Bakuju, novem trenerju, mladem rodu obetavnih slovenskih judoistk, nedavni poroki in svojem velikem cilju.
Kaja Kajzer Žabkar bo naredila vse, kar je v njeni moči, da doseže svoj cilj. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Kaja Kajzer Žabkar bo naredila vse, kar je v njeni moči, da doseže svoj cilj. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Miha Šimnovec
1. 10. 2026 | 18:30
12:14
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V življenju Kaje Kajzer Žabkar se je v zadnjih mesecih spremenilo marsikaj. Po poroki z Rokom Žabkarjem je dobila še en priimek, na nedavnem turnirju za grand slam v Budimpešti pa je navdušila s srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov, s katero se je razveselila svojega doslej največjega uspeha na najvišji ravni tekmovanj za svetovni pokal v judu. Z njim si je izdatno okrepila samozavest pred skorajšnjim svetovnim prvenstvom v Bakuju (med 4. in 11. oktobrom), toda vrhunska judoistka Bežigrada ostaja z obema nogama trdno na tleh. V zanimivem pogovoru za Delo je 26-letna Ljubljančanka zaupala svoja pričakovanja za letošnji tekmovalni vrhunec v glavnem mestu Azerbajdžana, razkrila stanje svoje rame, ki si jo je poškodovala na aprilskem evropskem prvenstvu v Tbilisiju, spregovorila je o ...

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

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