Umrl pri 31 letih, zdaj je znano, kaj je bil razlog

Francoske oblasti so razkrile vzrok smrti južnoafriškega ragbista Hyrona Andrewsa, ki je v petek pri komaj 31 letih umrl v hotelu v bližini La Rochelle. Obdukcija je pokazala, da je bila zanj usodna disekcija aorte, so sporočili iz njegovega kluba Lions. Andrewsa so v petek dopoldne našli neodzivnega v hotelski kabini za prhanje. Reševalci so na kraj dogodka prispeli kmalu po 10.20, vendar mu kljub poskusom oživljanja niso mogli več pomagati.

Obdukcija je pokazala, da je prišlo do raztrganine notranje plasti stene aorte, največje arterije v človeškem telesu. Po ugotovitvah francoskih oblasti je poškodba nastala zaradi naravnih vzrokov, najverjetneje na mestu anevrizme oziroma razširitve aorte. Zaradi krvavitve se je v osrčniku nabrala velika količina krvi, kar je bilo za ragbista usodno.

»V imenu družine Andrews potrjujemo, da je bila vzrok Hyronove smrti disekcija aorte, ki je najverjetneje nastala na mestu anevrizme,« so zapisali pri Lions in dodali, da družina v teh težkih trenutkih prosi za zasebnost. Posmrtni ostanki igralca so še vedno v Franciji, datum njihovega prevoza v Južno Afriko pa za zdaj ni znan.

Tragedija se je zgodila le dan pred tekmo evropskega pokala prvakov med Lions in La Rochelle. Soigralcem in članom strokovnega štaba so po pretresljivem dogodku ponudili psihološko pomoč, moštvo pa se je kljub izgubi odločilo odigrati tekmo v spomin na pokojnega ragbista. Pred začetkom srečanja, ki ga je La Rochelle dobil z 31:14, so se Andrewsu poklonili z minuto molka, na igrišče pa položili njegov dres s številko pet.

Južnoafriški igralec, ki je igral na položaju druge linije, se je Lions pridružil junija letos, potem ko je dve sezoni nastopal za angleški Sale Sharks. Pred selitvijo v Anglijo je celotno kariero preživel v domovini.