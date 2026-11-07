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Drugo

Mladenič z Iga na cestah v okolici Idrije po zgodovino

Prvič po dolgem času bi lahko prvak postal voznik, ki ne prihaja iz Primorske. Jutri osem zahtevnih hitrostnih preizkušenj.
Mark Škulj je letos v odlični formi. FOTO: osebni arhiv M. Š.
Galerija
Mark Škulj je letos v odlični formi. FOTO: osebni arhiv M. Š.
Matic Rupnik
7. 11. 2026 | 07:24
3:13
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Idrija bo ta konec tedna znova v znamenju avtomobilističnega športa. Na zavitih cestah bo 19. reli Idrija prinesel odločitev o letošnjem državnem prvaku, največ pozornosti pa bo namenjene dvoboju med 22-letnim Markom Škuljem in domačinom Rokom Turkom. Čeprav ima mladi dirkač pred zadnjo preizkušnjo sezone zajetno prednost, lahko zahtevne ceste, jesenske razmere in najmanjša napaka še vedno poskrbijo za nepričakovan razplet.

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Znana trasa na Idrijskem, kjer bi lahko Mark Škulj prekinil primorsko prevlado

Škulj (škoda fabia RS Rally2) v Idrijo prihaja s 25 točkami prednosti pred osemkratnim državnim prvakom Turkom (hyundai i20 Rally2). Prednost si je še povečal na zadnjem reliju v Novi Gorici, kjer je po napetem obračunu slavil s pičlimi tremi sekundami naskoka. Za osvojitev prvega naslova državnega prvaka mu bo tudi ob Turkovi zmagi zadostovala že uvrstitev na 11. mesto oziroma pet osvojenih točk. Idrijčan mora na drugi strani za deveto lovoriko zmagati in upati na tekmečevo veliko smolo. 

Mark Škulj je že včeraj s tekmeci testiral v Ledinah, ki bodo tudi letos gostile morda odločilne hitrostne preizkušnje. 
Mark Škulj je že včeraj s tekmeci testiral v Ledinah, ki bodo tudi letos gostile morda odločilne hitrostne preizkušnje. 

Za Škulja bi bil uspeh še toliko pomembnejši, ker bi postal najmlajši slovenski državni prvak doslej (rekord že 33 let drži Darko Peljhan, ki se še vedno meri z najboljšimi), obenem pa bi prekinil dolgoletno prevlado primorskih dirkačev. V zadnjih letih so slovenski reli zaznamovali predvsem Idrijčani, med katerimi je Turk osvojil osem naslovov, Darko Peljhan šest, Aleks Humar pa pet. Zadnji prvak, ki ni prihajal s Primorske, je bil leta 2011 Italijan Piero Longhi, med slovenskimi vozniki pa je to nazadnje uspelo Mariborčanu Tomažu Kaučiču leta 2008.

Vrnitev zahtevnih Ledin

Devetnajsta izvedba idrijskega relija se bo začela danes popoldne s tradicionalno superspecialno hitrostno preizkušnjo po mestnih ulicah, glavnina tekmovanja pa bo na sporedu v nedeljo. Takrat bodo posadke opravile še osem hitrostnih preizkušenj, skupno pa jih v dveh dneh čaka približno 84 tekmovalnih kilometrov na 266 kilometrov dolgi trasi.

Po dveh letih premora se vrača hitrostna preizkušnja Ledine, ki je v preteklosti že večkrat poskrbela za dramatične trenutke in od dirkačev zahteva izjemno natančnost. Posadke jo bodo prevozile trikrat, prav toliko ponovitev bo imel Čekovnik, dvakrat pa bo na sporedu Zadlog. Ozke in zavite ceste, na katerih je oprijem lahko zaradi jesenskega vremena nepredvidljiv, bodo v novembrskih razmerah še posebej zahtevne.

Turk, v Idriji je zmagal petkrat, bo lahko računal na odlično poznavanje domačih cest in podporo številnih gledalcev, vendar usoda prvenstva ni več zgolj v njegovih rokah. Škulju se po drugi strani ne bo treba brezglavo podajati v boj za zmago, saj mu prednost omogoča previdnejši pristop. Dejstvo pa je, da lahko že najmanjša napaka poskrbi za velik preobrat.

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