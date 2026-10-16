Znana trasa na Idrijskem, kjer bi lahko Mark Škulj prekinil primorsko prevlado

Idrija bo drugi novembrski konec tedna gostila zaključek državnega prvenstva v reliju. Organizatorji so predstavili traso 19. izvedbe, ki prinaša vrnitev hitrostne preizkušnje Ledine in tradicionalni sobotni superspecial po mestnih ulicah. Sklepni reli slovenskega državnega prvenstva bo 7. in 8. novembra. V ospredju bo dvoboj med mladim Markom Škuljem in osemkratnim državnim prvakom Rokom Turkom.

Reli se bo začel v soboto, 7. novembra, s superspecialno preizkušnjo po idrijskih ulicah, v nedeljo pa bo na sporedu še osem preizkušenj. Dvakrat bodo dirkači prevozili Zadlog (12 km), po trikrat pa Ledine (9,3 km), ki se z zavitimi cestami vračajo po dveh letih premora, in Čekovnik (9,9 km). Skupno jih čaka 84 tekmovalnih kilometrov, celotna trasa relija pa bo dolga 266 kilometrov.

Največ pozornosti bo namenjene boju za naslov državnega prvaka. V skupnem seštevku vodi 22-letni Mark Škulj (škoda fabia RS Rally2), ki je na zadnjem reliju v Novi Gorici po izjemno napetem dvoboju za vsega tri sekunde premagal Roka Turka (hyundai i20 Rally2).

Mladi dirkač je s tem še povečal prednost pred osemkratnim prvakom, ki bo na domačih cestah lovil preobrat. Škulj lahko postane najmlajši slovenski državni prvak v skupni razvrstitvi doslej – pred sklepnim relijem v Idriji 25 točk prednosti pred osemkratnim državnim prvakom Rokom Turkom.

Mlademu dirkaču za zgodovinski prvi naslov zadostuje že pet točk (11. mesto), tudi če Turk na domačih cestah zmaga, pri čemer bi o morebitnem točkovnem izenačenju odločala pravila prvenstva. Turk mora za preobrat nujno zmagati in upati na Škuljev odstop oziroma zelo slabo uvrstitev.

Konec primorske zabave

Mark Škulj, ki prihaja iz okolice Iga, bi lahko prekinil dolgo prevlado primorskih voznikov. Zadnji slovenski prvak, ki ni bil Primorec, je bil Italijan Piero Longhi, ki je leta 2011 nastopal pri nas, pa še takrat je bil na skupnem drugem mestu najboljši Idrijčan Rok Turk. Pred tem je leta 2008 prvak postal Tomaž Kaučič iz Maribora.

Turk je bil sicer prvak osemkrat, Darko Peljhan šestkrat, Aleks Humar pa petkrat – vsi prihajajo iz Idrije. Če bo Škulj letos zmagal, bomo dobili 14. prvaka od osamosvojitve dalje. Nedvomno se nam na cestah, ki bodo zaradi jesenskega vremena in listja tudi mokre, obeta srdit boj za prvaka, ki ga lahko odloči že vsaka najmanjša napaka.