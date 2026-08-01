Huda nesreča legendarnega dirkača na reliju po Finski (VIDEO)

Devetkratni svetovni prvak v reliju Sébastien Ogier je moral po hudi nesreči na reliju po Finski preventivno v bolnišnico. Francoz je skupaj z začasnim sovoznikom Julienom Ingrassio v soboto odstopil med 17. hitrostno preizkušnjo, ko je bil v vodstvu dirke.

Po navedbah organizatorjev je njegova toyota pri veliki hitrosti zapeljala s ceste in se večkrat prevrnila. Zaradi nesreče so organizatorji predzadnjo sobotno hitrostno preizkušnjo nemudoma prekinili. Iz ekipe Toyota so sporočili, da sta Ogier in Ingrassia vozilo zapustila brez pomoči ter da sta po prvih informacijah v dobrem stanju. Kljub temu so ju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na podrobnejše preglede.

»Stopili smo v stik z njima. Sébastien je bil predvsem pretresen, nima pa zlomljenih kosti. Po takšni nesreči je pomembno, da opravita temeljit zdravstveni pregled,« je za Rally.tv povedal namestnik vodje ekipe Toyota Juha Kankkunen. Dodal je, da vzrok nesreče za zdaj še ni znan in da ni mogoče izključiti niti morebitne tehnične okvare.

Toyota je imela težave že dopoldne. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Elfyn Evans se je prav tako prevrnil, vendar so mu gledalci pomagali vrniti avtomobil na cesto, tako da je lahko nadaljeval reli.