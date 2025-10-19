Raul Fernandez čakal 76 dirk

Španski motociklist Raul Fernandez je v Avstraliji dosegel svojo prvo zmago v svetovnem prvenstvu motoGP. Italijan Marco Bezzecchi, zmagovalec sprinta, je tokrat končal na tretjem mestu. Španec Alex Marquez je s četrtim mestom potrdil skupno drugo mesto v SP. Njegov brat Marc Marquez je naslov prvaka osvojil že na Japonskem.

Na oblačen dan na dirkališču Phillip Island je dirkač Aprilie Fernandez izkoristil dva kazenska kroga, ki ju je odpeljal Bezzecchi, in s tem na dirki prišel do 1,418 sekunde prednosti pred Italijanom Fabiom Di Giannantoniojem iz Ducatija.

Bezzecchi, ki je v soboto zmagal na 13-krožnem sprintu, je dopolnil stopničke.

Španski novinec Fermin Aldeguer, ki je pred dvema tednoma osvojil dirko motoGP v Indoneziji, je v Avstraliji končal na 14. mestu.

Medtem ko je Fernandez na svoji 76. veliki nagradi prvič prišel do zmage, pa je Alex Marquez tri dirke pred koncem sezone potrdil skupno drugo mesto za svojim poškodovanim bratom Marcom.

Dvakratni svetovni prvak Ducatija Italijan Francesco Bagnaia je odstopil štiri kroge pred koncem dirke in tako sklenil bledi konec tedna. Ves konec tedna se je mučil z nepojasnjenim tresenjem kolesa, težavo, ki jo je imel tudi v Indoneziji, potem ko je teden dni prej zmagal tako v sprintu kot na dirki za veliko nagrado Japonske.

Brez točk je zdrsnil za Bezzecchijem na četrto mesto v skupnem seštevku SP.

Marca Marqueza, ki je bil na Japonskem okronan za svetovnega prvaka, ni v Avstraliji, potem ko v Indoneziji vanj trčil Bezzecchi, zaradi česar je Španec potreboval operacijo rame.

Italijan je moral zato odslužiti dvojno kazen, ki ga je danes stala zmage.

Domači up Jack Miller, ki je dirko začel s tretjega mesta, je izpadel že v prvem delu dirke, prav tako Francoz Johann Zarco in Španec Joan Mir.