Razočaranje na domačih brzicah

Lea Novak je edina slovenska predstavnica v finalu domače tekme svetovnega pokala slalomistov v Tacnu. Veliko razočaranje so doživeli fantje, saj se nihče ni uvrstil med najboljših 12., najboljši je bil Benjamin Savšek na 15. mestu. Žiga Lin Hočevar je bil 24., še najbolj boleč pa je bil nastop Luke Božiča, ki je na predzadnji tekmi – po Tacnu se bodo tekmovalci naslednji teden merili še v Augsburgu – , s 45. mestom najbrž zapravil realne možnosti, da bi drugič v karieri postal skupni zmagovalec svetovnega pokala.

Primorec je že na začetku, pri prihodu z zapornice, storil napako, močno ga je odneslo z idealne linije, nato pa je še nepravilno prevozil peta vratca, si priboril 50 kazenskih sekund, že takrat je bilo jasno, da se ne bo mogel izogniti repu rezultatske lestvice.

Že pred njim brez večje napake proge ni prevozil Hočevar, vtisa slovenske reprezentance, ki se je pred dobrim letom tu veselila trojne zmage na evropskem prvenstvu, pa ni popravil niti nekdanji olimpijski prvak Savšek.

Benjamin Savšek je v Tacnu nepričakovano ostal brez finala. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Ne vem, kaj se je zgodilo. Mislil sem, da bosta umazana voda in zvišan vodostaj naša prednost, a sem se zmotil. Boril sem se, kolikor sem se mogel, bilo je premalo. Hitrost ni bila prava, poskušal sem kontrolirati vratca, a kljub temu se nisem uspel izogniti dotiku. Nadoknaditi časa pa na kratki progi ni bilo več mogoče. Škoda, da se nobenemu ni uspelo uvrstiti v finale, sam sem upal, da si bom tu pred svetovnim prvenstvom povrnil samozavest, ki je posledica slabega prvega dela sezone,« je bil razočaran Savšek.

Že pred domačo moško vrsto je razočaranje doživela Eva Alina Hočevar, ki je imela pav tako visoka pričakovanja, pa jih ni izpolnila. Nastop se ji ni posrečil, uvrstila se je na 16. mesto, po dveh dotikih je za reprezentančno kolegico Leo Novak, ki se je v finale uvrstila kot 12., zaostala za sekundo in pol.

»Cilja, uvrstitve v finale, nisem izpolnila, razočarana sem. Že pri prvih vratcih sem storila napako. A ni bilo še vse izgubljeno, toda ni se mi uspelo umiriti, prav pri vsaki kombinaciji sem izgubljala,« je dejala Hočevarjeva, ki bo v nedeljo nastopila še v krosu. Alja Kozorog je z dvema kazenskima sekundama zasedla 19. mesto (+9,09).