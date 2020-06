Razrešeni trije člani Zavoda Planice, šteti dnevi Jelku Grosu?

Vlada je na današnji seji sklenila, da se v svetu javnega zavoda Zavod za šport RS Planica kot predstavniki ustanovitelja razrešijo Boro Štrumbelj, ki je bil doslej predsednik, Drago Banović in Klemen Žibert.



Nadomestni člani do izteka mandata sveta, in sicer do 29. avgusta 2022, pa so Mojca Doupona, Bogdan Janša in Ignac Polajnar.

Na čelu direktorata Mojca Doupona

Mojco Doupono je 4. junija vlada že imenovala za v. d. generalno direktorico direktorata za šport na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pred tem, 1. junija, je svet planiškega zavoda v stari sestavi za direktorja izbral Gabrijela Jelka Grosa, ki je to delo opravljal že doslej. Vsi štirje tedaj prisotni člani od skupaj petih so Grosu namenili podporo, drugi kandidat je bil Igor Šircelj iz Kopra.



Na imenovanje Grosa, ki mu sedanji mandat poteče 1. julija, mora dati soglasje še vlada, kar pa se še ni zgodilo.



Vlada je 24. junija 2009 sprejela sklep o ustanovitvi Zavoda za šport RS Planica. Za vršilca dolžnosti direktorja je tedaj imenovala Grosa, ki je potem tudi v naslednjih letih vodil zavod. Ta je med drugim skrbel za obnovo in izgradnjo ter upravljanje športnih objektov v Planici. Tam je ob izdatnem vložku evropskih sredstev nastal sodoben nordijski center, pri tem pa je Gros opravil osrednjo vlogo.