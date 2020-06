Razvpiti Irec razkril, zakaj ga je minila volja do borb

48

milijonov ameriških dolarjev je v zadnjem letu dni zaslužil Conor McGregor.

Želi si revanšo z Mayweatherjem

Razvpiti Irec je praviloma vselej poskrbel za šov – tako v kletki kot zunaj nje. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Conor McGregor ima v svoji statistiki 22 zmag (20 s k. o.) in 4 poraze.

V peresni in lahki kategoriji je bil svetovni prvak združenja UFC.

Irski zvezdnik je 16. najbolje plačani športnik in drugi med borci.

Ljubljana –, ki je mešane borilne športe (MMA), še zlasti kar zadeva njihovo priljubljenost, v zadnjih letih dvignil na višjo raven, je prejšnji teden prek družbenih omrežij sporočil, da se ne bo več boril. Ker je v preteklosti že (dvakrat) oznanil konec športne poti in svojo odločitev kmalu zatem tudi preklical, tokrat pravzaprav nikogar ni presenetil, kaj šele šokiral, kot je morda pričakoval in si tudi želel.Da bi očitno podkrepil svoj zapis, ki ga spremljevalci obračunov v kletki niso vzeli pretirano resno, je razvpiti Irec, ki ima v profesionalni statistiki 22 zmag (20 s prekinitvijo) in štiri poraze, nekaj dni pozneje po dolgem in počez obrazložil svojo odločitev. Kakor je uvodoma poudaril, ga ta »igra« ne vznemirja in ne navdušuje več.»Vse to čakanje, ko se nič ne zgodi. Grem skozi seznam z možnimi tekmeci, vendar ne dobim nobenega ustreznega. Nič vznemirljivega ni več zame,« je McGregor pojasnil, zakaj ga je kar na lepem minila volja do obračunov, v katerih so dovoljeni tako rekoč vsi meti, prijemi in udarci.V isti sapi se je nekdanji svetovni prvak v peresni (do 65,8 kg) in lahki kategoriji (do 70,3 kg) po različici UFC (Ultimate Fighting Championship) vnovič vprašal, zakaj se vodilni možje pri najmočnejšem združenju za mešane borilne športu tako zelo zavzemajo za septembrski dvoboj med ruskim Dagestancem(28 zmag, 18 s k. o., brez poraza) in Američanom(22 zmag, 20 s k. o., 2 poraza) za šampionski pas v lahki kategoriji.Kot je prepričan, je imel sam dober in zanimiv načrt, ki ga je predstavil tudi odgovornim pri UFC, vendar ga niso podprli. »Kar koli rečem, mi nasprotujejo in na ta način kažejo svojo moč. Enkrat želijo, da se zredim, naslednjič, da shujšam, ponujajo pa mi neumne borbe,« je 31-letni zvezdnik iz Crumlina (predmestje Dublina) predstavil, kaj ga je začelo tako zelo motiti.»Morali bi organizirati en dvoboj, v kletko bi morali dati mene in Justina za začasni naslov prvaka. Tako bi sprožili snežno kepo,« je večkrat predlagal, malodane rotil pristojne, vendar vsakič znova naletel na gluha ušesa.»Malo sem že naveličan vsega. Pred kratkim sem gledal šov UFC z glavnim obračunom medin. Ni me navdušil, daleč od tega,« je poudaril irski zvezdnik, ki je praviloma vselej znal poskrbeti za šov – tako v kletki kot zunaj nje. Zato ni presenetljivo, da je z 48 milijoni dolarjev letnega zaslužka po Forbesu drugi najbolje plačani borec na svetu. Več je v zadnjem letu zaslužil zgolj britanski boksarski šampion, ki mu je na bančni račun pljusknilo 57 milijonov ameriških »zelencev«.Na vprašanje, kaj bo počel v prihodnje, je McGregor odvrnil, da bo videl, kaj bo prinesla prihodnost. S tem odgovorom je kljub vsemu pustil odprta vrata tudi za vrnitev na borišče. Ni skrivnost, da ga še posebej mika boks in revanša s, proti kateremu je pred slabimi tremi leti klonil s tehničnim nokavtom v deseti rundi. V povratni dvoboj z upokojenim ameriškim šampionom bi zagotovo takoj privolil, verjetno pa mu tudi ne bi bilo treba dvakrat reči za novi obračun z Nurmagomedovom, s katerim ima prav tako še neporavnane račune.