Rdeča barva od bledice do življenjsko krvave

Ko slovenski odbojkarji vidijo poljske, je to tako, kot bi bik zagledal rdečo barvo. No, saj tudi reprezentanca Poljske igra v (pretežno) rdečih dresih. Slovenci so bili tako nabrušeni tudi na uvodni tekmi tretjega turnirja letošnje lige narodov v filipinskem Pasayu, predmestju Manile, ko so se pomerili s Poljaki. Poljska izbrana vrsta je za razliko od prvih dveh turnirjev na Filipine prišla z vsemi udarnimi aduti. Reprezentanci so se pridružili tudi sprejemalec Aleksander Śliwka, korektor Łukasz Kaczmarek in podajalec Marcin Janusz, prvič je v ligi narodov na delu tudi prosti igralec Jakub Popiwczak. Varovanci selektorja Gheorgheja Creţuja so že od vsega začetka v popolni postavi, seveda z izjemo poškodovanih Dejana Vinčića in Tončka Šterna. Uigranost in izjemna motivacija slovenskih igralcev, četrtih z zadnjega svetovnega prvenstva, proti aktualnim svetovnim podprvakom je bila v prvih dveh nizih vidna, a se je na koncu vse končalo s porazom z 2:3 (29, 21, -20, -20, -13).