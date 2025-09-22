Rdeči biki plačali odpravnino, da te kap

Christian Horner, nedavni vodja Red Bullove ekipe v formuli 1, ki se je po zaslugi Maxa Verstappna zmage veselila tudi na nedeljski dirki v Bakuju, je tudi uradno zaključil svoje poglavje pri rdečih bikih, pri katerih je deloval in imel vse vajeti v svojih rokah od ustanovitve leta 2005. Anglež je ekipo popeljal do osmih vozniških in šestih konstruktorskih lovorik. O odpravnini se je dogovoril že julija, a njena vrednost je bila skrivnost.

Pod vodstveno taktirko Christiana Hornerja je Max Verstappen, včerajšnji zmagovalec dirke VN Azebajdžana, od leta 2021 nanizal kart štiri naslove svetovnega prvaka v formuli 1. FOTO: Anton Vaganov Reuters

Viri blizu ekipe so za BBC Sport potrdili, da je 51-letni Horner, ki je znan tudi kot mož nekdanje pevke pri Spice Girls Geri Halliwell, prejel odpravnino v višini 90 milijonov evrov, kar je 35 milijonov evrov manj, kot če bi njegovo pogodbo, ki je veljala do konca leta 2030, v celoti izplačali. Formalno so ga »z operativnih dolžnosti odstranili« zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju. Dvakrat so ga oprostili, a je na koncu potegnil krajšo v boju za moč znotraj ekipe. Že prej so rdeče bike zapustili še drugi ključni ljudje, tehnični genij Adrian Newey, športni direktor Jonathan Wheatley in vodja strategije Will Courtenay.