Red Bull čezmerno zapravlja

Po poročanju medijev pred vikendom svetovnega prvenstva za veliko nagrado Madžarske so moštva formule 1 v sezoni 2022 znova presegla zgornjo mejo stroškov. Novičarski portal motorsport.com poroča, da so tri ekipe leta 2022 porabile več, kot je bilo dovoljeno, medtem ko je Auto, Motor und Sport govoril o dveh kršiteljih.

Mediji za zdaj pri omembah kršitev niso izpostavili nobene ekipe, ki bi presegla mejo 150 milijonov dolarjev. Vodstvo formule 1 je omejitev stroškov uvedlo pred dvema letoma, da bi zagotovilo finančno stabilnost in pravičnost v športu.

Lani ne Red Bull ne Aston Martin nista ostala znotraj proračuna za sezono 2021. Zaradi prekomerne porabe v višini 1,8 milijona dolarjev leta 2021 je Red Bull prejel kazen v višini sedmih milijonov dolarjev in skrajšanje časa v vetrovniku. Ta kazen se je preostalim moštvom zdela premalo stroga.

Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) in formula 1 sta se dolgo prepirali o omejitvi proračuna, leta 2021 je meja znašala 145 milijonov dolarjev za takratno sezono, letos pa je ta z upoštevanjem popravka inflacije in dodatka za večje število dirk nekaj več kot 150 milijonov dolarjev (približno 135 milijonov evrov).

Sum finančnih goljufij je vznemiril tudi šefa formule 1. Ob ponovnih govoricah o kršitvah omejitve porabe vsaj dveh ekip je generalni direktor F1 Stefano Domenicali svetovno zvezo Fio posvaril, naj uvede stroge sankcije. »Rad bi, da bi bila kazen športna v primeru kršitve. To je nekaj, kar smo zahtevali zelo jasno,« je dejal Italijan za Autosport.

Red Bull zaradi lanske kazni ni to sezono prav nič oslabljen, saj je letos zmagal na vseh desetih dirkah, osem zmag od tega je osvojil Max Verstappen. Nazadnje je Nizozemec zmagal šestkrat zaporedoma.

Fia upa, da bo prvo fazo revizijskega postopka za sezono 2022 končala do konca julija, čemur bodo sledile nadaljnje preiskave ekip, za katere sumijo, da so prekršile omejitev. Po poročanju britanske televizijske hiše Sky Sports pa je Fia dejala, da so nedavne obtožbe o prekomerni porabi pri nekaterih moštvih dejansko napačne.