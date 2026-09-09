Red Bull je izbral sina slovitega Finca

Robin Räikkönen, 11-letni sin nekdanjega svetovnega prvaka v formuli 1 Kimija Räikkönena, je podpisal pogodbo z Red Bullom. Räikkönen se bo od prihodnjega leta pridružil mladinskemu programu te ekipe formule 1, ki je pomagal oblikovati kariero štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna.

Kot še piše nemška tiskovna agencija dpa, so v družini veseli novega sodelovanja. »Vsi smo navdušeni in veseli, da je bil Robin izbran za nadaljevanje svoje dirkaške poti kot član ekipe Red Bull Junior Team,« je danes v izjavi dejal starejši Räikkönen. Finec je leta 2007 osvojil naslov svetovnega prvaka in dirkal tako za Ferrari kot McLaren. Kariero je sklenil leta 2021.

»Laurent (Mekies, vodja ekipe Red Bull) in vsi drugi pri Red Bullu so nam bili v izjemno oporo med pogovori. Ponujajo prepričljiv in celovit program za razvoj in spodbujanje Robinovega napredka v prihodnjih letih ter mu zagotavljajo vse potrebne izkušnje za razvijanje njegovega naravnega talenta, ki ga je že bogato dokazal v kartingu,« je še dejal nekdanji svetovni prvak.