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Drugo

Red Bull je izbral sina slovitega Finca

Enajstletni sin finskega dirkača Kimija Räikkönena se bo prihodnje leto pridružil mladinskemu programu ekipe Red Bull.
»Vsi smo navdušeni in veseli, da je bil Robin izbran za nadaljevanje svoje dirkaške poti kot član ekipe Red Bull Junior Team,« je danes v izjavi dejal starejši Räikkönen. FOTO: Instagram M. R.
Galerija
»Vsi smo navdušeni in veseli, da je bil Robin izbran za nadaljevanje svoje dirkaške poti kot član ekipe Red Bull Junior Team,« je danes v izjavi dejal starejši Räikkönen. FOTO: Instagram M. R.
T. E., STA
9. 9. 2026 | 13:57
9. 9. 2026 | 14:05
1:32
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Robin Räikkönen, 11-letni sin nekdanjega svetovnega prvaka v formuli 1 Kimija Räikkönena, je podpisal pogodbo z Red Bullom. Räikkönen se bo od prihodnjega leta pridružil mladinskemu programu te ekipe formule 1, ki je pomagal oblikovati kariero štirikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna.

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Räikkönenov sin že na prvi dirki osvojil pokal

Kot še piše nemška tiskovna agencija dpa, so v družini veseli novega sodelovanja. »Vsi smo navdušeni in veseli, da je bil Robin izbran za nadaljevanje svoje dirkaške poti kot član ekipe Red Bull Junior Team,« je danes v izjavi dejal starejši Räikkönen. Finec je leta 2007 osvojil naslov svetovnega prvaka in dirkal tako za Ferrari kot McLaren. Kariero je sklenil leta 2021.

»Laurent (Mekies, vodja ekipe Red Bull) in vsi drugi pri Red Bullu so nam bili v izjemno oporo med pogovori. Ponujajo prepričljiv in celovit program za razvoj in spodbujanje Robinovega napredka v prihodnjih letih ter mu zagotavljajo vse potrebne izkušnje za razvijanje njegovega naravnega talenta, ki ga je že bogato dokazal v kartingu,« je še dejal nekdanji svetovni prvak.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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