Red Bull je izbral voznika za naslednjo sezono

Francoski dirkač formule 1 Isack Hadjar je podaljšal pogodbo z ekipo Red Bulla, je ta zapisala na spletni strani. Enaindvajsetletnik, ki je podpisal pogodbo do konca sezone 2027, se ta teden po poškodbi vrača na dirke svetovnega prvenstva.

Hadjar bo tudi v sezoni 2027 ekipni kolega Nizozemca Maxa Verstappna, štirikratnega svetovnega prvaka, ki je že pred tem podaljšal pogodbo do konca sezone 2030. S tem je zapolnjen še zadnji od sedežev v najboljših štirih moštvih, saj sprememb glede na letošnjo zasedbo dirkačev tudi pri Mercedesu, Ferrariju in McLarnu ne bo.

Hadjar je v F1 debitiral lani z ekipo Racing Bulls, tudi letos pa ima za sabo solidno prvo sezono v glavni ekipi Red Bulla. V njej je zbral osem uvrstitev med dobitnike točk, od tega je bil enkrat na odru za zmagovalce v Monaku. V letošnji sezoni je zbral 71 točk in je osmi v skupnem seštevku, četudi je izpustil zadnje tri preizkušnje zaradi poškodbe zapestja. V torek so iz moštva potrdili, da se 21-letnik vrača na prihajajoči VN Azerbajdžana.

Najprej bodo v Bakuju v četrtek na sporedu prosti treningi, kvalifikacije bodo v petek ob 14. uri, dirka pa v soboto ob 13. uri.