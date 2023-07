Rekord in polfinale Neže Klančar

Plavalka Neža Klančar se je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki z novim slovenskim rekordom 25,81 na 50 metrov delfin kot sedmouvrščena iz jutranjih kvalifikacij prebila v polfinale svetovnega prvenstva v Fukuoki na Japonskem. Lasten rekord, dosežen pred mesecem dni v Zagrebu, je popravila kar za 53 stotink sekunde. Janja Šegel je bila na 200 m hrbtno 28.

"S tem plavanjem sem zelo zadovoljna. Res odličen rezultat. Priplavala sem v polfinale, kar je bil tudi prvi cilj. Zdaj se moram pa skoncentrirati in dobro spočiti, da popoldne naredim še en odličen start," je po tekmi povedala 23-letna plavalka Olimpije, ki si je prvič v karieri priborila polfinale na prvenstvu svetovne elite. Polfinale jo čaka ob 14.08 po slovenskem času.

"Že pred prvenstvom sem vedel, da je hitra. Imela sva dovolj časa, da sva formo stopnjevala in se v miru pripravila. Kljub dolgemu čakanju na prvi start sva ostala osredotočena in mirna. Plavala je odlično. Popoldan bo treba za finale to vsaj ponoviti. Pustimo se presenetiti," pa je o nastopu povedal njen trener pri ljubljanski Olimpiji Tomaž Torkar.

Janji ob koncu pošle moči

Najhitrejša v jutranjem delu je bil svetovna rekorderka in branilka naslova Švedinja Sarah Sjöström, gladko pa sta se v polfinale prebili tudi obe preostali dobitnici odličij z lanskega SP v Budimpešti Francozinja Melanie Henique in Kitajka Yufei Zhang.

Janja Šegel je nastope na prvenstvu končala z 28. mestom na 200 m hrbtno z izidom 2:17,20. "Za mano je zadnji nastop na tem prvenstvu. Glede na to, da se nisem veliko pripravljala za to disciplino, sem z odplavanim rezultatom zadovoljna. 150 metrov je bilo zelo dobrih, na koncu pa mi je zmanjkalo malo moči," je povedala Korošica, ki se je pred tem v Fukuoki prebila v polfinale na 200 m prosto.

Najhitrejša v kvalifikacijah je bila z 2:07,24 Američanka Regan Smith, gladko se je v polfinale prebil tudi branilka naslova Avstralka Kayle McKeown.

V soboto bo Neža Klančar nastopila tudi v kvalifikacijah na 50 m prosto, Tara Vovk pa na 50 m prsno.