Rekorderka Šutejeva najvišje na svetu

Tina Šutej je na atletskem mitingu v Ostravi na Češkem s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord v skoku s palico. To je tudi najboljši dosežek sezone za svetu. Pred tem je s 4,80 m prejšnji državni rekord postavila 5. marca lani v francoskem Rouenu. Neja Filipič je z rekordom mitinga zmagala v troskoku s 13,86 m.

TINA ŠUTEJ Rojena: 7. novembra 1988

Prebivališče: Celje

Višina: 173 cm

Teža: 58 kg

Poklic: diplomirana biologinja

Hobiji: biologija, internet, tenis, odbojka na mivki, branje

Klub: Kladivar Celje

Trener: Milan Kranjc od decembra 2016, prej Slavko Črne od leta 2001 do novembra 2016, Meta Pikl in Dejan Lenart do leta 2000; nekaj let med študijem v ZDA Bryan Campton

Tina Šutej je 4,42, 4,52, 4,62 in 4,72 metra zmogla v prvih poskusih. Na 4,82 je bila uspešna tretjič, šele na 4,86 m je letvico trikrat podrla. Druga je bila s 4,57 m domačinka Amalie Švabikova, daleč pred tem, ko je slovenska rekorderka zaključila tekmo. Ta je v tretjem poskusu posebej pozorno spremljala letvico na 4,82 m.

»Gledala sem, kako se giblje letvica, ki sem se je dotaknila, ostala je na stopalu in sem bila zelo vesela. To je zame tudi sicer izvrsten dosežek in pomemben pokazatelj, da je bilo pripravljalno obdobje zelo dobro. Že prej sem vedela, da lahko dosežem državni rekord. Čakam še na nove palice, ki bodo prispele iz ZDA. Poleg tega ne čutim poškodb, tudi ne tetive iz prejšnje sezone,« je povedala Šutejeva.

»Pred tekmo v Ostravi še nisem pričakovala take višine. Izšlo se je, res sem imela dober nastop, imam pa še večje želje. Ne bom se ustavila na tej višini. Zalet je bil odličen, potem pa mi ni uspelo uskladiti vboda palice. Zato posledično izgubljam podporo in ne morem usklajeno dvigniti telesa ter izgubim oporo v palici. Ne glede na vse je moj dolgoročni cilj, do katerega moram še kaj narediti, skok prek petih metrov, na evropskem prvenstvu marca v Istanbulu pa želim osvojiti medaljo«, je zaključila Ljubljančanka, ki v zadnjih letih živi in trenira v Celju.

»Na 4,82 m je imela rahel dotik, na ostalih višinah je bila suverena. Po hitrem preskoku začetnih višin je sledil rekord mitinga, ki je bil na 4,71 m. Res zelo dobra tekma, tudi težav s poškodbo ni bilo, niti ne s tetivo. Sicer je temu tako pozimi, ampak mislim, da bo to tako tudi poleti in da se bo dobro izšlo. Počakati moramo sicer na poletno sezono, ampak zaenkrat je Tina dobrega zdravja, izidi pa lepa popotnica za nadaljevanje sezone«, je povedal njen trener Milan Kranjc.

Neja Filipič je bila na svoji prvi tekmi v sezoni v nemškem Karlsruheju 27. januarja sedma v troskoku s 13,35 metra, a je imela tedaj težave z vneto tetivo na stopalu odrivne noge.

»Sem zdrava. Najbolj sem vesela, da noga ni slabša in da se stanje izboljšuje ter lahko tekmujem. Sedaj lahko normalno skačem, sem samozavestna in to se pozna na izidih. Ta tekma je bila zato zame uspešna, čeprav prej nisem trenirala iz dolgega zaleta. Zaradi bolečin nisem vedela, ali bom tekmovala v dvoranski sezoni, a sem danes solino nastopila, kar je lep obet za naprej«, pa je povedala Filipičeva.