Reli Dakar zahteval še drugo smrtno žrtev, umrl je Nizozemec Edwin Straver

Preberite tudi:

Med sedmo etapo preminil portugalski dirkač

Edwin Straver na sedmi etapi letošnjega relija. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Zatem ko smo 12. januarja poročali o smrti portugalskega udeleženca relija Dakar Paula Goncalvesa , mednarodni tisk danes poroča še o drugi žrtvi tega tekmovanja.Umrl je tudi Nizozemec. Kot poroča agencija AFP, je njegovo smrt danes potrdila njegova žena. Za 48-letnega Straverja iz Rijswijka na jugu Nizozemske je bil usoden padec na 11. etapi 16. januarja v Savdski Arabiji.Ob razmeroma nizki hitrosti je padel z motorja in si poškodoval hrbtenico, za deset minut se mu je ustavilo srce. Zatem je bil v kritičnem stanju, a se je izkazalo, da je bil zanj padec usoden. Po nesreči so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Rijadu, v sredo pa na Nizozemsko, a so tudi v njegovi domovini potrdili, da so bili njegovi možgani preveč poškodovani za okrevanje.Po dogovoru z družino so zaustavili njegovo dihanje. Umrl je danes zjutraj. Relija se je udeležil tretjič, bil je brez spremljevalne ekipe. Gre za že 26. smrtno žrtev v zgodovini relija Dakar med tekmovalci.