Boštjan Avbelj zmagal v Italiji in spisal zgodovino

Zadnja leta najboljši slovenski dirkač v reliju Boštjan Avbelj je s sovoznikom Damjanom Andrejko prišel do svoje prve zmage v italijanskem državnem prvenstvu, kar je zagotovo eden izmed največjih uspehov v zgodovini slovenskega motošporta. Zmagal je na reliju Due Valli in s tem uresničil svoj veliki cilj, ki si ga je postavil pred sezono.

Vodstvo sta Avbelj in Andrejka (Škoda Fabia RS rally2) prevzela v soboto zjutraj (pet izmed trinajstih hitrostnih preizkušenj je bilo na sporedu v petek), nato pa sta čez celoten dan vzdrževala prednost in za 14,2 sekunde prehitela aktualnega prvaka Andrea Crugnolo (Lancia Ypsilon rally2). Na reliju je bilo sicer kar precej znanih imen, med katerimi sta izstopala Finca – nekdanji zvezdnik formule 1 Heikki Kovalainen ter dirkač razreda WRC2 Jauri Loona.

Prvi reli letošnje sezone, Il Ciocco, sta Avbelj in Andrejka končala na petem mestu, na drugem reliju sezone Torga Florio pa sta bila tretja, a je Avbelj žal naredil manjšo napako, ki se je končala z odstopom.

Boštjan Avbelj sicer že dolgo ni nastopal na slovenskih tleh. Letos pozimi je sicer dirkal na reli šovu v kamnolomu Alpacem v Anhovem, kjer je bil razred zase, pred tem pa smo ga doma nazadnje videli leta 2019 v Novi Gorici. Odtlej se redno meri na italijanskih cestah, lani je denimo dobil tudi prvo hitrostno preizkušnjo relija v Rimu, ki je štel tudi za evropsko prvenstvo.