Mark Škulj umiril živce in ustavil primorsko prevlado, a ima še višje cilje

Mladi Mark Škulj, dvaindvajsetletnik iz Iške vasi, je včeraj na cestah v okolici Idrije spisal zgodovino. S svojo škodo octavio je pred očmi številnih navijačev, ki so se z Ljubljanskega barja pripeljali tudi z avtobusom, postal najmlajši slovenski državni prvak v reliju v zgodovini. »Veselje, sreča, zadovoljstvo in ponos na vso ekipo, klub, navijače in sponzorje, ki so mi to omogočili,« je po osvojitvi prvega naslova slovenskega državnega prvaka v reliju občutke strnil član AMD Gorica, ki je podrl kar 33 let star rekord Darka Peljhana – legendarni idrijski voznik je tudi letos nastopal na domačih cestah, na poti proti deseterici pa ga je ustavila tehnična težava. Na zadnji dirki sezone, na kateri mu je za naslov zadoščalo že deseto mesto, je vozil precej bolj zadržano kot običajno. ...