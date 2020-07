Renault vnovič s pritožbo nad Racing Point

Moštvo formule 1 Renault je tudi po današnji dirki v Budimpešti vložilo pritožbo zoper tekmece iz moštva Racing Point. Za podobno potezo so se v francoski ekipi odločili že po prejšnji dirki v Avstriji, tudi tokrat so razlogi za pritožbo podobni.



»Potrjujemo, da je Renault vložil zahtevo, da vodstvo tekmovanja razjasni, ali so dirkalniki racing point RP20 skladni s pravili tekmovanja,« so sporočili iz Renaulta in dodali, da zadeve ne bodo podrobneje komentirali, dokler krovna zveza FIA ne odloči o primeru.



Obravnava prvega protesta iz Spielberga medtem še poteka. FIA je potrdila, da bo skušala ugotovitve o skladnosti dirkalnikov moštva Racing Point sporočiti do naslednje dirke v Veliki Britaniji 2. avgusta.

Zgolj kopija?

Francozi so že s prvo pritožbo pred enim tednom želeli preveriti komponente dirkalnika, ki naj bi bil v določenih delih intelektualna last Mercedesa, s čimer bi moštvo Racing Pointa kršilo pravila. V pravilniku je namreč zapisano, da mora moštvo uporabljati le dele, ki jih je oblikovalo samo, in so na seznamu, ki ga morajo moštva predložiti pred dirkami F1. Obenem pa deli, ki jih dobi od zunanjega izvajalca, ne smejo biti na seznamu uporabljenih delov konkurentov v F1.



Pri Renaultu pa so prepričani, da Racing Point ne uporablja delov, ki jih je ustvaril sam, temveč gre za kopijo lanskega Mercedesovega dirkalnika. V karavani formule 1 se je sicer za ekipo Racing Point, za katero vozita Mehičan Sergio Perez in Kanadčan Lance Stroll, že pojavil tudi vzdevek »rožnati Mercedes«.



Stroll in Perez sta sicer danes v Budimpešti končala na četrtem in sedmem mestu, najboljši Renaultov dirkač je bil na osmem mestu Avstralec Daniel Ricciardo.