Ribakini lovorika, Sabalenka tvegala izključitev

Jelena Ribakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Rusinja iz Moskve, ki od leta 2018 brani barve Kazahstana, je v finalu po treh nizih s 6:4, 5:7 in 6:2 premagala prvo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenka, ta je v New Yorku lovila tretji zaporedni naslov. Sedemindvajsetletnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je bila na 1. mestu te razvrstitve kar 99 tednov zapored.

Ribakina je pred očmi številnih zvezdnikov, med njimi so bili denimo igralec Brad Pitt ter pevka Pink in igralka Paris Hilton, slavila zmago na zadnjem turnirju za grand slam v sezoni 2026. Sabalenka je storila preveč neizsiljenih napak in ostala brez možnosti, da bi postala šele tretja igralka v zgodovini profesionalnega tenisa s tremi zaporednimi naslovi na OP ZDA. Pred nje ta dosežek uspel le Američankama Sereni Williams (2012-2014) in Chris Evert (1975-1978).

Arina Sabalenka se je borila po najboljših močeh, toda podobno kot januarja na v finalu odprtega prvenstva Avstralije, je zmagala pripadla Jeleni Ribakini. FOTO: Julian Finney/AFP

Tudi glasna podpora s tribun, ki sta jo eni od teniških ljubljenk New Yorka med drugim nudila tudi nizozemska zvezdnica hitrostnega drsanja Jutta Leerdam in ameriški vplivnež Jake Paul, ni pomagala. Ribakina je veliko belorusko tekmico letos ugnala že v finalu odprtega prvenstva Avstralije. Sicer pa je to za kazahstansko igralko, znano po svoji mirnosti na igrišču ter ob, je to tretji naslov za grand slam v karieri. In četudi zmagovalka vedno znova ohranja ta svoj miren značaj, je tokrat na novinarski konferenci spregovorila tudi o posebnih čustvih: »Toliko posebnih trenutkov se mi je nabralo v zadnjih tednih, da sem prav posebej čustvena. Upam na nadaljevanje najine lepe teniške zgodbe z Arino. V teh napetih medsebojnih dvobojih drugi drugi nudiva prav posebno motivacijo in energijo.« Sicer je bila to 18. tekma teh dveh igralk: Sabalenka ostaja pri 10 zmagah, Ribakina jih ima zdaj 8.

Moskovčanka, stara 27 let, je prvič lovoriko za grand slam osvojila pred štirimi leti v Wimbledonu, tako da ji zdaj med pokali teh prestižnih velikih štirih turnirjev manjka le še zmagoslavje na Roland-Garrosu v Parizu. Sabalenka ostaja pri štirih lovorikah (zmagala je dvakrat v Melbournu in dvakrat v New Yorku), močno si je želela to tretje newyorško slavje, dvakrat ob neposrečenih potezah jezno udarila po žogici in tudi tvegala diskvalifikacijo, saj je prvič žogica odletela med občinstvo, drugič pa k sodniku za zadnjo črto, scenarija o uspehu pa tokrat ni uresničila.

V odločilnem 3. nizu se je Ribakina odrezala z odlično igro. FOTO: Leonardo Munoz/AFP

Po tekmi pa se ni pozabila zahvaliti občinstvu, v New Yorku uživa v podpori s tribun, kot bi igrala v domačem Minsku. »Prav neverjetni so ti gledalci. Zdaj se počutim že skoraj kot Američanka glede na glasno spodbujanje občinstva,« je dejala 28-letnica, ki je tako zapustila vrh svetovne teniške lestvice: »Na 1. mestu sem uživala 99 tednov. Zdaj je na njem Jelena, bomo videli, če bo ponovila moj podvig ...«