Ricciardo v McLaren, Sainz k Ferrariju

Ljubljana

Enkrat na stopničkah

Daniel Ricciardo bo spet zamenjal moštvo, seli se k McLarnu. FOTO: AFP

- Iz ekipe Ferarri so uradno sporočili, da bo po koncu letošnje sezone njene vrste okrepil Španec. V dirkalniku moštva iz Maranella bo zamenjal štirikratnega svetovnega prvaka v formuli 1 NemcaNovica o tem je zaokrožila že v sredo, številni avtomobilistični mediji so poročali o tem, a je italijanska zasedba ni želela potrditi do danes. Petindvajsetletni dirkač, sicer sin dvakratnega svetovnega prvaka v reliju, se je dogovoril za dvoletno sodelovanje, njegov moštveni kolega pa bo tri leta mlajši MonačanSainz mlajši je v zadnjih dveh sezonah član moštva McLaren, pred tem pa je bil tri sezone član moštva Toro Rosso in dve leti Renaulta. Od leta 2015 je nastopil na 102 dirkah v formuli 1, v petih sezonah pa je le enkrat stopil na stopničke. Na lanski dirki za VN Brazilije v Sao Paulo je osvojil tretje mesto, sezono pa je končal na šestem mestu, kar je njegova najboljša uvrstitev v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.Britanski delodajalci Sainza mlajšega so danes sporočili, da bo španskega dirkača v njihovem moštvu zamenjal 30-letni Avstralec, zmagovalec sedmih dirk v formuli 1. V zadnjih dveh sezonah nastopa za Renault, pred tem je bil član ekip Toro Rosso in Red Bull.