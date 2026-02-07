  • Delo mediji d.o.o.
Riera se je javil iz Nemčije, Ana Bucik iz Italije, Kimi na traktorju

Izbrali smo objave slovenskih in tujih športnikov na družbenem omrežju instagram, med njimi so Ana Bucik Jogan, Lindsey Vonn, Albert Riera in Tomi Horvat.
Lindsey Vonn FOTO: Instagram
Lindsey Vonn FOTO: Instagram
F. T.
7. 2. 2026 | 06:30
2:53
Družbena omrežja so že dolgo prostor, kjer vrhunski športniki razkrivajo tudi bolj osebno plat svoje kariere – trenutke dvoma, olajšanja, ponosa in novih začetkov. Zadnje objave nekaterih slovenskih in tujih športnikov na omrežju instagram ponujajo prav tak vpogled: od olimpijskih sanj in prestopov do dokazov, da športna strast ne izgine niti po koncu kariere.

Kdo je 17-letni Žiga Šeško, ki piše zgodovino?

Slovenska alpska smučarka Ana Bucik Jogan je z objavo potrdila enega pomembnejših mejnikov svoje kariere. Uvrstitev na tretje olimpijske igre razume kot privilegij in nagrado za dolgoletno delo. V zapisu je izpostavila ponos ob zastopanju Slovenije ter hvaležnost in navdušenje nad novim nastopom na največjem športnem odru. Olimpijske igre Milano Cortina 2026 bodo zanjo nadaljevanje zgodbe, ki jo spremlja že več kot desetletje.

Ana Bucik Jogan FOTO: Instagram
Ana Bucik Jogan FOTO: Instagram

Podobno čustveno, a z nekoliko drugačnim ozadjem, je svoje občutke delila ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn. Po številnih poškodbah in vrnitvah je zapisala, da je prav sreča tista, ki jo ob trenutku vrnitve najbolj preveva. Njene besede razkrivajo zavedanje, kako nepredvidljiva je športna pot – in kako dragocena je vsaka nova priložnost.

Lindsey Vonn FOTO: Instagram
Lindsey Vonn FOTO: Instagram

Na povsem drugačen način je svojo športno identiteto obudil nekdanji svetovni prvak formule 1 Kimi Räikkönen. Finski dirkač, znan po svoji zadržanosti, je z značilno kratkim sporočilom pokazal, da dirkaški duh ostaja. Tokrat sicer ne na dirkališču, temveč za volanom traktorja, a sporočilo je jasno – enkrat dirkač, vedno dirkač.

Kimi Räikkönen FOTO: Instagram
Kimi Räikkönen FOTO: Instagram

V nogometu so družbena omrežja pogosto prizorišče novih začetkov. Slovenski reprezentant Tomi Horvat je po prestopu iz Sturma iz Gradca v angleški Bristol City sporočil, da je pripravljen na novo poglavje. Angleški nogomet ostaja tudi zanj eden največjih izzivov, Horvat pa vstopa v obdobje, ki lahko pomembno zaznamuje njegovo nadaljnjo pot.

Tomi Horvat FOTO: Instagram
Tomi Horvat FOTO: Instagram

Med trenerji je novo poglavje odprl Albert Riera. Po odhodu iz Celja in selitvi k Eintrachtu iz Frankfurta je ob prvi novinarski konferenci poudaril hvaležnost za izkazano zaupanje ter obljubil energijo, strast in predanost. Njegov prihod v okolje bundeslige pomeni potrditev njegovega uspešnega dela v Sloveniji, kjer si je ustvaril mednarodni trenerski ugled.

Albert Riera FOTO: Instagram
Albert Riera FOTO: Instagram

družbena omrežjainstagramLindsey VonnAna Bucikšport zasebnoAlbert Rieraolimpijske igreKimi RäikkönenTomi Horvatnaši na tujem

