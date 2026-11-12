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Drugo

Ring zamenjali za hotelsko predverje, Dagestanci so se lotili gruzinskega borca

Nekdanji prvak UFC Merab Dvališvili obtožil brata Nurmagomedov in skupino borcev iz Dagestana strahopetnega napada iz zasede v hotelu.
Merab Dvališvili (levo) je bil žrtev napadaka kavkaškega klana Nurmagomedov. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Merab Dvališvili (levo) je bil žrtev napadaka kavkaškega klana Nurmagomedov. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Imagn Images Via Reuters Connect
G. N.
12. 11. 2026 | 07:53
12. 11. 2026 | 10:24
2:21
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Borilni svet v Združenih arabskih emiratih je pretresel hud incident. Nekdanji prvak organizacije UFC v bantamski kategoriji Merab Dvališvili je na družbenih omrežjih objavil šokanten posnetek s krvavim obrazom in sporočil, da je postal tarča organiziranega napada v hotelu za borce v Abu Dabiju.

Gruzijski borec, sicer tesen prijatelj bratov Ilie in Aleksandra Topurie, je s prstom pokazal na dagestanski tabor. Po njegovih besedah so ga iz zasede napadli Usman Nurmagomedov (prvak organizacije PFL in bratranec legendarnega Habiba Nurmagomedova), njegov brat Umar Nurmagomedov ter skupina več kot desetih borcev iz Dagestana.

»So navadni strahopetci. Napadli so nas s hrbta, česar pravi moški nikoli ne bi storil,« je bil ogorčen Dvališvili.

Na incident se je le nekaj minut pozneje ostro odzval špansko-gruzijski zvezdnik Ilia Topuria, ki je stopil v bran svojemu rojaku.

»Ste le peščica strahopetcev in za svoje dejanje boste morali odgovarjati. Ste vse prej kot pravi moški,« je zapisal na omrežju X in dodal trditev, da naj bi policija Usmana Nurmagomedova po napadu že pridržala.

Objavo je spremljal tudi videoposnetek, ki prikazuje trenutek napada. Do fizičnega obračuna je prišlo ravno medtem, ko je Dvališvili dajal intervju v hotelski avli.

Gruzijec je v Abu Dabiju zaradi sobotnega dogodka rokoborske organizacije RAF Wrestling, na katerem bo nastopil tudi Umar Nurmagomedov, čeprav borca ne bi smela stati drug nasproti drugemu.

Napetosti med borci iz Gruzije in ruske republike Dagestan niso novost. Odnosi med državama so močno obremenjeni že od ruske invazije na Gruzijo leta 2008, poleg tega pa obe kavkaški regiji gojita izjemno močno tradicijo v rokoborbi, sambu in mešanih borilnih veščinah, kar pogosto vodi v ostra športna rivalstva.

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Abu Dabiborilni športiHabib NurmagomedovnapadincidentMerab DvališviliUmar NurmagomedovIlia Topuria

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