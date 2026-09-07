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Risi po plen odločno prej kot pomladi v Švici

Znan je spored svetovnega prvenstva v hokeju 2027 v Nemčiji. Slovenija v Mannheimu najprej s Švico, zelo pomembna pa bo že v 3. kolu tekma z Ukrajino.
Slovenski hokejisti so si pomladi v Švici drugič zapored priborili obstanek med najboljšimi na svetu. FOTO: David W Cerny/Reuters
Galerija
Slovenski hokejisti so si pomladi v Švici drugič zapored priborili obstanek med najboljšimi na svetu. FOTO: David W Cerny/Reuters
Siniša Uroševič
7. 9. 2026 | 12:18
2:10
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Odštevanja v taboru slovenske hokejske reprezentance in njenih privržencev, ki so jih navdušile njene predstave na letošnjem svetovnem prvenstvu v Švici, je konec: spored naslednjega prvenstva, od 13. do 30. maja 2027 je znan!

Risi bodo igrali v skupini v Mannheimu, za uvod se bodo, 15. maja ob 16.20, pomerili s svetovnimi podprvaki Švicarji. V primerjavi s prejšnjima dvema prvenstvoma, ko so imeli prav v zadnjem nastopu ključnega tekmeca za obstanek med svetovno hokejsko elito – v Stockholmu lani Francoze, v Fribourgu letos Italijane – pa bi si tokrat lahko željo o nadaljevanju zgodbe med 16 najboljšimi reprezentancami na svetu uresničili že prej – o obstanku bi namreč lahko odločali tekmi z Ukrajino v 3. kolu (19. 5. ob 20.20) ter tri pozneje, 22. 5. ob 12.20 z Avstrijo.

SP v hokeju 2027

Skupina Mannheim: Slovenija, Avstrija, Finska, Latvija, Nemčija, Švedska, Švica, Ukrajina, 

Skupina Düsseldorf: Češka, Danska, Kanada, Kazahstan, Madžarska, Norveška, Slovaška, ZDA.

Spored tekem slovenske reprezentance: Švica (15. maja ob 16.20), Švedska (17. 5., 16.20), Ukrajina (19. 5., 20.20), Nemčija (20. 5., 20.20), Avstrija (22. 5., 12.20), Latvija (24. 5., 16.20), Finska (25. 5., 12.20). 

Vse tekme slovenske skupine bodo v Mannheimu, z izjemo uvodne na prvenstvu med Nemčijo in Švico, ki bo 13. maja ob 20.20 v Schalkejevi nogometni areni v Gelsenkirchnu. Prizorišče druge skupine bo v Düsseldorfu.

 

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