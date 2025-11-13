Podpisal najkrajšo pogodbo in uresničil željo umrle navijačice (VIDEO)

Ljubiteljem ameriškega nogometa ni treba razlagati, kdo je Rob Gronkowski. Štirikratni prvak lige NFL je izpolnil zadnjo željo prijateljice, ko je skoraj štiri leta po svojem zadnjem nastopu podpisal enodnevno pogodbo z New England Patriots in tako uradno končal kariero pri tem klubu.

Nekdanji igralec je med svojim osemletnim obdobjem pri Patriots skupaj z zvezdniškim podajalcem Tomom Bradyjem osvojil tri superbowle. Leta 2019 se je upokojil, a se je nato vrnil in se skupaj z Bradyjem za še dve sezoni pridružil moštvu Tampa Bay Buccaneers ter na Floridi osvojil četrti šampionski prstan.

A »Gronk« je najbolj znan po času v New Englandu, 36-letnika pa nameravajo leta 2026 Patriots uvrstiti v hišo slavnih. Odkar je zapustil moštvo, Gronkowski še naprej sodeluje z dobrodelnimi organizacijami na širšem območju Bostona. A v začetku tega meseca je zaradi raka umrla njegova partnerica pri dobrodelnih projektih Susan Hurley, nekdanja navijačica Patriots, ki je leta 2008 ustanovila dobrodelni projekt CharityTeams.

S Tomom Bradyjem je osvojil štiri prstane. FOTO: Mike Ehrmann/AFP

Pred smrtjo je Hurleyjeva javno pozvala Gronkowskega, naj se vrne k Patriots, da bi lahko uradno sklenil kariero v svojem »domu«. Gronkowski je dejal: »Danes smo tukaj stoodstotno zaradi nje, o tem ni nobenega dvoma. Še nikoli nisem videl nikogar s toliko strasti in toliko dostojanstva pri tem, kar počne, in pri zbiranju denarja za druge dobrodelne organizacije.«

Dodal je, da je bila počastitev njegove dolgoletne prijateljice »popolnoma samoumevna«. Lastnik Patriots Robert Kraft je pohvalil Gronkowskega in dejal: »Njegovi nastopi so bili legendarni, njegova osebnost in povezanost z navijači pa sta ga resnično naredili za ikono Nove Anglije.«