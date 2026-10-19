Prekmurec po šestnajstih letih znova do kolajne na svetovnem prvenstvu

Slovenski strelec Robi Markoja je na svetovnem prvenstvu v streljanju z velikokalibrsko puško na 300 metrov v Kairu osvojil srebrno kolajno v disciplini leže. Triinpetdesetletni Prekmurec je zbral 597 krogov in se še drugič v karieri povzpel na zmagovalni oder svetovnega prvenstva. Pred 16 leti je bil v Münchnu prav tako srebrn, takrat v disciplini standardna puška.

Boj za odličja v egiptovski prestolnici je bil izjemno izenačen, saj so prvi trije tekmovalci dosegli enak rezultat. O vrstnem redu je tako odločalo število notranjih desetic. Največ jih je zadel Finec Aleksi Leppa (37), Markoja jih je zbral 32, bronasti Švicar Pascal Bachmann-Senti pa 24. Slovenski reprezentant je dobro formo nakazal že v kvalifikacijah, v katerih je dosegel 598 krogov.

Na prvenstvu je nastopil tudi 63-letni Rajmond Debevec, ki je s 594 krogi osvojil 14. mesto med 32 tekmovalci. Trikratni dobitnik olimpijskih odličij je preizkušnjo začel brezhibno, saj je v prvih dveh serijah zadel vseh 200 možnih krogov, v nadaljevanju pa nekoliko popustil.

Markoja in Debevec sta bila edina slovenska predstavnika v Kairu. Oba naj bi novembra nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi, kjer sta predvidena še nastopa Urške Kuharič in Žive Dvoršak. Slovenski strelci v trapu so se zaradi varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu udeležbi odpovedali.