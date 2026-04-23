Robot premagoval najboljše igralce namiznega tenisa

Roboti lahko pretečejo polmaraton, nastopajo v boksu in po novem lahko premagajo tudi najboljše namiznoteniške igralce na svetu, francoska tiskovna agencija AFP povzema raziskovalno enoto za umetno inteligenco pri podjetju Sony. Ekipa japonskega podjetja je naredila robotsko roko z loparjem, ki lahko zaznava, se odzove in z bliskovito hitrostjo vrača žogice za namizni tenis na ravni najboljših v tem športu, so raziskavo povzeli tudi v reviji Nature.

Gre za masiven industrijski robot z imenom Ace, velik kot namiznoteniška miza, ki je zmožen sprejemati odločitve v delčku sekunde in izvajati agilne gibe, pravijo pri Sony AI. Robotski igralec se je pomeril s sedmerico namiznoteniških igralcev, trikrat zmagal, a bil konkurenčen tudi v ostalih dvobojih.

Ace se je v procesu igre še izboljševal, zviševal hitrost udarca, izmenjavo udarcev in se vse bolj agresivno postavljal k robu mize. »S tem, ko smo rešili problem zaznavanja v realnem času in nadzor, raziskava postavlja temelje za sisteme umetne inteligence, ki lahko varno in zanesljivo deluje v dinamičnih fizičnih okoljih, od varnostno kritičnih področij do interaktivnih domen v realnem času,« pravijo pri Sony AI.

Prejšnji roboti za namizni tenis so lahko izvajali izmenjave, a nikoli niso presegli amaterske ravni. »Ko lahko umetna inteligenca deluje na ravni strokovnega človeka v teh pogojih, se odpre pot povsem novemu razredu aplikacij v resničnem svetu, ki so bile prej nedosegljive,« je še dejal Peter Stone, vodja raziskav pri Sony AI.